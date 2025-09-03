Hype ↓
Shein ha usato un modello AI uguale a Luigi Mangione in una pubblicità ma è stata subito costretta a rimuoverla È durata poco, molto poco, la prima volta di Luigi Mangione come testimonial di una multinazionale (a sua insaputa).
Sulla Global Sumud Flotilla c’è anche la scrittrice Naoise Dolan «Qualunque cosa accada sulla barca non potrà causarmi più disperazione di quanta ne provocherebbe il non fare nulla», ha detto.
Chloe Malle è la nuova direttrice di Vogue Us Figlia dell'attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, dal 2023 era direttrice del sito di Vogue, dove lavora da 14 anni.
Anche la più importante associazione di studiosi del genocidio del mondo dice che quello che sta avvenendo a Gaza è un genocidio L'International Association of Genocide Scholars ha pubblicato una risoluzione in cui condanna apertamente Israele.
La standing ovation più lunga di Venezia l’ha presa The Rock Per il suo ruolo in The Smashing Machine, il biopic sul lottatore Mark Kerr diretto da Benny Safdie.
Il Ceo di Nestlé è stato licenziato per aver nascosto una relazione con una sua dipendente Una «undisclosed romantic relationship» costata carissimo a Laurent Freixe, che lavorava per l'azienda da 40 anni.
La turistificazione in Albania è stata così veloce che farci le vacanze è diventato già troppo costoso I turisti aumentano sempre di più, spendono sempre di più, e questo sta causando gli ormai soliti problemi ai residenti.
Nell’assurdo piano di Trump per costruire la cosiddetta Riviera di Gaza ci sono anche delle città “governate” dall’AI Lo ha rivelato il Washington Post, che ha pubblicato parti di questo piano di ricostruzione di Gaza che sembra un (brutto) racconto sci-fi.
Politica

Sulla Global Sumud Flotilla c’è anche la scrittrice Naoise Dolan

«Qualunque cosa accada sulla barca non potrà causarmi più disperazione di quanta ne provocherebbe il non fare nulla», ha detto.

03 Settembre 2025

«Centinaia di persone provenienti da 44 Paesi salperanno verso Gaza questa settimana a bordo della Global Sumud Flotilla. Io sono tra loro. Il nostro obiettivo è quello di rompere in modo non violento l’assedio illegale di Israele consegnando rifornimenti di cui c’è tanto bisogno. Ho aderito alla missione perché, da irlandese, ho visto il mio governo affrontare quello che il nostro Taoiseach (il Presidente del consiglio irlandese, Micheál Martin, ndr) riconosce essere un genocidio. In realtà […] il governo irlandese non solo è inutile e passivo di fronte al genocidio, ma favorisce e aiuta i responsabili»: con queste durissime parole, che aprono un articolo pubblicato sul Guardian dal titolo “Ireland calls out the genocide in Gaza while remaining complicit in Israel’s war. That’s why I’m joining the flotilla”, la scrittrice Naoise Dolan ha annunciato che farà parte dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla.

Anche la più importante associazione di studiosi del genocidio del mondo dice che quello che sta avvenendo a Gaza è un genocidio

Dolan, che avevamo intervistato nel 2020 in in occasione della traduzione italiana del suo esordio, Tempi eccitanti, viene spesso inclusa nella nuova generazione di scrittrici irlandesi “capitanata” da Sally Rooney, una scrittrice che si è sempre esposta in modo molto esplicito per la Palestina, tanto da essere considerata una fiancheggiatrice del terrorismo dalla legge del Regno Unito (ne parlavamo qui).

Come si prepara una nave che va in missione a Gaza?

Dolan ha parlato della sua decisione anche in un altro articolo, pubblicato da The Journal: «Quella di unirmi alla Global Sumud Flotilla non è stata una decisione presa alla leggera, ma non mi ha creato conflitti. I palestinesi resistono alle atrocità israeliane da decenni». E poi: «La risposta a questa triste realtà non è che la gente comune continui a scorrere impotente immagini di carestia provocata dall’uomo, intervallate da foto delle vacanze di conoscenti del college e dal fidanzamento di Taylor Swift. È prendere in mano la situazione, sempre guidati dai palestinesi e rispondendo alle loro richieste di azione. Qualunque cosa accada sulla barca, non può causarmi più disperazione di quanta ne provocherebbe il non fare nulla».

