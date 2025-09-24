Per il suo nuovo videogioco horror Hideo Kojima ha collaborato con Jordan Peele

Si intitola OD, ha un trailer molto bello e molto inquietante, e il solito cast hollywoodiano delle produzioni Kojima,

24 Settembre 2025

Durante la diretta streaming per il decimo anniversario della sua software house Kojima Productions, Hideo Kojima ha lanciato un nuovo progetto, OD. E non l’ha fatto con un “semplice” trailer, ma ha lavorato assieme a Jordan Peele per produrre un vero e proprio cortometraggio di presentazione. Come spiega Hypebeast, la scelta è coerente con la definizione che lo stesso autore ne aveva dato quando lo presentò per la prima volta nel 2023, ossia di «un nuovo tipo di media» sospeso a metà tra il cinema e l’esperienza interattiva. Se la collaborazione con Peele si limiterà a questo corto o proseguirà anche nel videogioco al momento non è dato saperlo.

Il trailer ha come protagonista l’attrice Sophia Lillis (famosa soprattutto per aver interpretato Beverly Marsh del Loser’s Club in It), ripresa mentre entra in una stanza che sembra un luogo in cui si svolgono dei rituali, accende una fila di candele e resta immobile mentre in sottofondo si inizia a sentire il rumore di qualcuno che bussa alla porta, un rumore che diventa sempre più insistente e angosciante. Il trailer culmina in un primo piano improvviso, violento, in cui una presenza invisibile la afferra prima che compaia sullo schermo il titolo. Subito dopo, la parola “Knock”, un riferimento diretto alla fobia di Kojima per i rumori forti. L’atmosfera e la prospettiva in prima persona hanno immediatamente evocato nei fan il ricordo di P.T. (il playable teaser realizzato assieme a Guillermo del Toro che avrebbe dovuto introdurre i giocatori a Silent Hills, nuovo capitolo della saga di Silent Hill), il celebre teaser giocabile mai diventato un gioco per decisione di Konami (dalla quale Kojima si separerà tra le polemiche, fondando il suo studio), e ormai diventato una sorta di leggenda nella storia dei videogiochi horror.

OD è sviluppato in collaborazione con Xbox Game Studios, sfrutta l’Unreal Engine 5 e le tecnologie di 3Lateral e MetaHuman di Epic Games per raggiungere un fotorealismo quasi disturbante. Al fianco di Lillis, nel cast di OD ci sono anche Udo Kier e Hunter Schafer, nomi che sottolineano l’ambizione ibrida di un’opera pensata per fondare il linguaggio cinema e il linguaggio videogioco. Di una data di uscita, però, non c’è ancora traccia.