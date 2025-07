Nonostante sia appena uscito un nuovo trailer, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson rimane il film più misterioso dell’anno

La produzione ha evitato tutti i festival e limitato le attività promozionali, a due mesi dall’uscita del film ancora non ne sappiamo quasi nulla.

23 Luglio 2025

È uno dei film più attesi della stagione ma anche quello di cui sappiamo meno, considerando i nomi coinvolti. Nonostante sia appena uscito un nuovo trailer di Una battaglia dopo l’altra, l’ambiziosa pellicola di Paul Thomas Anderson rimane un oggetto misterioso, a partire dalla trama.

Warner Bros. ha diffuso una stringatissima sinossi che recita: «Quando il loro malvagio nemico ricompare dopo sedici anni, un gruppo di ex rivoluzionari si riunisce per salvare la figlia di uno di loro». DiCaprio è il padre in questione e con Benicio Del Toro dovrebbe essere a capo di questa cellula dormiente, mentre Sean Penn dovrebbe essere l’antagonista. Il condizionale è d’obbligo perché il trailer sembra mantenere volutamente le carte coperte rispetto alla direzione che il film prenderà. Il promo lascia molto perplessi anche i lettori di Vineland, il romanzo di Thomas Pynchon a cui il film è (così dice la produzione, almeno) liberamente ispirato. Così liberamente ispirato che gli estimatori dello scrittore – di cui Anderson aveva già portato su schermo Vizio di forma – faticano a riconosce negli spezzoni pubblicati il libro che hanno letto.

Quel che è certo è che questo film è una scommessa rischiosa per Warner Bros.. Dopo aver invertito un trend molto negativo e aver azzeccato una serie di successi inaspettati, lo studio deve trovare il modo di far funzionare un film d’autore così particolare, costato oltre centocinquanta milioni di dollari. Una battaglia dopo l’altra infatti è interamente girato in VistaVision, un particolare formato di pellicola che – insieme all’ingaggio milionario di DiCaprio – ha fatto levitare i costi di lavorazione. Per ora si è deciso quindi di giocare a carte più che coperte: il film ha evitato sia la Mostra del cinema di Venezia (di cui ieri è stato svelato il programma) sia l’appuntamento concorrente di Toronto e si prepara per arrivare in sala circondato dal massimo riserbo. In Italia verrà distribuito il 25 settembre 2025.