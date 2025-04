Dall’11 aprile Normal People arriva su RaiPlay

Finalmente potremo riguardare la serie tratta dal romanzo di Sally Rooney che ha lanciato la carriera di Paul Mescal.

09 Aprile 2025

Abbiamo solo due giorni per prepararci psicologicamente al rewatch della serie tratta dal romanzo di Sally Rooney. Uscita ben 5 anni fa, nell’aprile del 2020, sulla Bbc e su Hulu, Normal People arriva ora in Italia su RaiPlay.

Considerata fin da subito un prodotto praticamente perfetto, sia dal pubblico che dalla critica, per la fedeltà nei confronti del libro, per la bravura degli attori esordienti, per la chimica tra i protagonisti, per la delicatezza e l’intensità delle scene di sesso (se ricordate si parlò per la prima volta di “intimacy coordinator”), negli anni la serie è diventata ancora più importante, un po’ perché la fama della scrittrice Sally Rooney non ha fatto che aumentare (lo scrivevamo qui: un hype come quello per Intermezzo, il suo ultimo libro, non si era mai visto), un po’ perché l’altra serie realizzata a partire da un suo libro, Parlarne tra amici, si è invece rivelata parecchio deludente, un po’ perché Persone normali (qui la nostra recensione) ha lanciato la carriera di quello che oggi è uno degli attori più amati di Hollywood, Paul Mescal.

Un avviso per chi non dovesse averla ancora vista: preparatevi perché, grazie all’interpretazione dei bravissimi Paul Mescal e Daisy Edgar Jones, questa storia d’amore tenera e tormentata vi farà soffrire forse ancora di più del romanzo.