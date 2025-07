La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, aprirà la Mostra del cinema di Venezia

Protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti, il film sarà in concorso e punterà a vincere il Leone d'Oro.

04 Luglio 2025

La grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, è per certi versi un ritorno alle origini, a partire proprio dalla scelta della Mostra del cinema di Venezia per la prima. Dopo molti passaggi in competizione a Cannes, infatti, quello di Sorrentino al Lido è un ritorno in grande stile: a questo film l’onore di aprire l’82esima edizione della Mostra, come appena annunciato dalla stessa Biennale. A Sorrentino questo onore è toccato 24 anni dopo la presentazione, proprio sul Lido, del suo film d’esordio, L’uomo in più. Allora come oggi il protagonista del film è Toni Servillo.

A parte questo, però, non si sa ancora però molto altro di La Grazia, la cui trama è ancora tenuta sotto segreto. È trapelato solo che l’ambientazione sarà ancora una volta italiana e al fianco di Servillo ci sarà come coprotagonista Anna Ferzetti, attrice molto chiacchierata negli ultimi mesi dopo la partecipazione ne Il nibbio e il successo di botteghino Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Il film di Sorrentino, molto atteso anche a livello internazionale, sarà presentato in concorso, quindi avrà una chance di aggiudicarsi il Leone d’Oro attribuito dalla giuria presieduta da Alexander Payne. Dalle prime indiscrezioni trapelate, Sorrentino dovrà vedersela con un altro collega italiano: è già stata confermata dalla produzione Sony la partecipazione di After the Hunt di Luca Guadagnino alla Mostra, con tutta probabilità in concorso. Dovranno giocarsela con un altra presenza fissa al Lido: quella di Yorgos Lanthimos, il cui nuovo film Bugonia (di cui è appena stato pubblicato il bizzarro teaser) è dato quasi per certo a Venezia. Il programma completo dell’edizione verrà rivelato nelle prossime settimane.