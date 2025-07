I BTS hanno fatto la reunion, annunciato un nuovo disco e anche un tour mondiale

Finita la leva militare, i sette sono tornati a lavoro: in una live hanno annunciato i molti impegni per la seconda metà del 2025 e il 2026.

02 Luglio 2025

Era da dicembre 2022 che le fan dei BTS non vedevano i membri del gruppo tutti assieme. L’attesissima reunion c’è stata ieri, martedì 1 luglio, in live streaming su Weverse (social network popolarissimo in Corea del Sud), in un’atmosfera rilassata, con i sette cantanti seduti su un divano e vestiti con abiti casual. Felpe e jeans, questo è certo, sono un gradito cambiamento rispetto alle divise militari a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. Tutti i membri del gruppo infatti hanno dovuto completare il servizio di leva obbligatorio (o in alternativa il volontariato civile), un biennio di addestramento per tutti i giovani uomini sudcoreani tra i 18 e i 28 anni, con pochissime esenzioni. Per questo motivo, uno dopo l’altro, i BTS sono spariti dalle scene per oltre due anni.

Ora che la leva è conclusa per tutti e sette, i lavori per il loro ritorno sulle scene sono già iniziati. Come riporta Billboard, il gruppo ha annunciato di essere già al lavoro sul prossimo album, la cui uscita sarebbe prevista per la primavera del 2026. Nonostante il lungo iato, dunque, la tenuta della band sembra ancora solida e i piani di conquista della scena musicale rimangono invariati. Durante la live i Bangtan Boys hanno anche anticipato che nel 2026 è previsto un lungo tour internazionale. I concerti, già confermati in patria e nel resto del mondo, porteranno la band a riunirsi con fan di tutti i continenti, che li hanno aspettati pazientemente per oltre due anni.