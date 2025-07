La Lidl ha fatto una giacca limited edition dedicata agli Oasis e l’ha chiamata Lidl By Lidl

Prende ispirazione da una giacca cult indossata da Liam, quella di Berghaus, di cui è volto pubblicitario.

03 Luglio 2025

I concerti di reunion degli Oasis che tutti aspettavano da un anno stanno arrivando: Cardiff il 4 luglio e 5 luglio, poi Manchester per cinque date l’11, il 12, il 16, il 19 e 20 luglio, poi Londra, Edimburgo e Dublino, prima di andare in Nord America. La reunion ovviamente si è portata dietro un sacco di opportunità commerciali per i fratelli Gallagher, e una di queste è l’accordo di Liam con il brand Berghaus: è diventato il volto della campagna del brand di Newcastle, icona della sottocultura Britpop, dopo che l’aveva già indossata nel tour europeo del 1997.

Prendendo evidentemente ispirazione da quella giacca, anche la Lidl (sì, la Lidl quella dei supermercati) ha fatto una giacca dedicata agli Oasis, che sarà messa in vendita il 9 di luglio in un’edizione super limitata a celebrare, oltretutto, i 30 anni della catena in Inghilterra. Le foto non avranno Liam come testimone ma un modello dal chiaro fascino Britpop, e il nome della giacca è… Lidl By Lidl, a richiamare la canzone del 2002 “Little by Little”, contenuta nell’album Heathen Chemistry.

La giacca costerà soltanto 30 sterline, quindi poco più, in Euro, e per averla il sito di riferimento è questo, in cui per ora compare soltanto un countdown.