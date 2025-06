Tra i contenuti speciali del vinile di Virgin c’è anche una foto del pube di Lorde

Almeno, secondo le più accreditate teorie elaborate sui social sarebbe il suo e la fotografia l'avrebbe scattata Talia Chetrit.

30 Giugno 2025

Di Virgin, il nuovo album di Lorde uscito il 27 giugno, si è già parlato molto ancor prima dell’uscita per la difficilmente decifrabile copertina, la foto di una lastra che ritrae il bacino della cantante visto ai raggi X, così come nel retrocopertina, dove i titoli delle canzoni sono posizionati sulle vertebre di un’altra lastra, stavolta del suo torso.

Ora che l’album è stato pubblicato e le prime copie fisiche hanno raggiunto i fan, si è scoperto che il commentario anatomico di Lorde non era concluso: aprendo il vinile dell’artista infatti ci si trova davanti una foto di quella che internet ha immediatamente ribattezzato “lordussy”, ovvero il pube della cantante (Lorde + pussy = lordussy). Scatto subito condiviso sui social, che prevedibilmente sta facendo molto discutere. La composizione è una sorta di versione fotografica del celebre dipinto “L’origine del mondo”, con visibile solo il basso ventre della cantante. Le anche e le cosce della donna sono fasciate da una paio di pantaloni in plastica trasparente che lasciano intravedere le parti intime.

Seppur non ci siano conferme ufficiali in merito, considerando che anche le lastre del fronte e del retro ritraggono il suo scheletro, è del tutto plausibile pensare che quella nella fotografia sia proprio Lorde, fotografata da Talia Chetrit, che già si è occupata di alcuni ritratti della cantautrice per la compagna promozionale del disco, come riportato da Vogue, e che in passato si era scattata una foto molto simile, usando se stessa come soggetto. Quel che è certo è che quella 2025 sembra davvero l’estate delle copertine di dischi pop che fanno scandalo, considerato che qualche giorno fa era stata Sabrina Carpenter ad accendere la discussione con la foto di copertina del suo nuovo album, Men Best Friend.