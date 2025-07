Luca Guadagnino sta cercando delle comparse molto specifiche per il misterioso film che girerà quest’estate in Piemonte

Se avete la carnagione molto chiara o siete amanti di videogiochi, potrebbe essere la grande occasione per esordire al cinema.

03 Luglio 2025

L’estate Luca Guadagnino la trascorrerà in Piemonte a girare un nuovo film di cui si sa ancora pochissimo. Ad accendere un riflettore sul progetto è stato l’annuncio della Torino Film Commission relativo alla ricerca di comparse per la pellicola, che verrà girata tra luglio e metà settembre in regione. Il bando descrive una serie di profili di cui la produzione è alla ricerca: uomini e donne provenienti da Cina, Taiwan, Filippine,Giappone, Corea, Thailandia, Vietnam, Mongolia, India, Pakistan, Nepal, Bangladesh; cittadini con passaporto americano residenti in Italia; persone dalla carnagione chiara e di aspetto nord europeo; infine, uomini e donne con una passione per l’ambito informatico e il gaming.

La ricerca di comparse da parte della produzione si è trasformata in uno stuzzicante enigma estivo per i cinefili. L’annuncio infatti non riporta dettagli sul progetto né il titolo del film. Come noto, Guadagnino è un regista associato a una miriade di progetti in pre-produzione, tanto che esiste una pagina Wikipedia dedicata a tenere traccia di tutti i film ancora non realizzati, di quelli annunciati e di quelli abbandonati. Gli appassionati dunque si sono subito si sono subito appassionati allìenigma, mentre la notizia rimbalzava anche sui media internazionali. World of Reel, per esempio, ipotizza che si possa trattare di Artificial, film sull’industria dell’intelligenza artificiale e sul Ceo di OpenAI Sam Altman. Qualche tempo fa Hollywood Reporter annunciava che le riprese del film, con protagonisti Andrew Garfield e Yura Borisov, si sarebbero alternare tra San Francisco e location italiane. La ricerca di comparse esperte di tecnologia e gaming avrebbe senso.

Un’altra possibilità sarebbe quell’adattamento di Camere separate che da lungo tempo Guadagnino vorrebbe girare. In questo caso avrebbe ovviamente senso girare in Italia. Tuttavia il progetto ha appena perso la sua star Josh O’Connor, che ha dovuto lasciare la produzione per la sovrapposizione con altri impegni. Se Guadagnino ha già trovato un sostituto potrebbe trattarsi di questo film, dato che al momento O’Connor è davvero su un altro set, quello del Jack of Spades di Joel Coen.Un secondo bando per un casting sempre legato al progetto di Guadagnino fa pendere la bilancia ancor più a favore di Artificial, però. Questo ulteriore annuncio lancia la ricerca di ragazzini con esperienza nelle arti marziali di autodifesa come il krav maga e nella pallanuoto di squadra, quest’ultimo sport che Altman praticava da ragazzino.