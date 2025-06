Chi sono i Mind Enterprises, il duo italo disco diventato virale grazie a un video davvero molto italo disco

Tra parodia e nostalgia, Secco (Andrea Tirone) e Baffone (Roberto Conigliaro) hanno guadagnato migliaia di nuovi follower in poche ore.

23 Giugno 2025

Che la disco music italiana eserciti ancor oggi un fascino potentissimo sul pubblico internazionale lo hanno sancito fenomeni come il capodanno russo di Ciao 2020 e il successo europeo di “Italo Disco” dei The Kolors. A questo filone a cavallo tra parodia e nostalgia si aggiunge ora un duo musicale divenuto virale su tutte le piattaforme nell’ultima settimana: i reel dei Mind Entreprises si sono presi la scena su Instagram, TikTok e X, mentre la band è ancora avvolta da un alone di mistero.

A rendere virali i loro video – che remixano successi anni ’80 e o presentano brani inediti che sembrano provenire da quell’era – non è solo l’italo synth frizzante che s’inchioda subito nella testa, ma la confezione dell’intero progetto. Tra cucine piastrellate dal sapore mediterraneo, l’immancabile balcone con la ringhiera che dà sulla palazzina vicina e posacenere in plastica con il logo Cinzano, traspare una maniacale attenzione al dettaglio nella creazione dell’atmosfera.

Per una volta dietro questo approccio filologico, più che un’astuta operazione di branding, c’è una genuina passione. Quella del torinese Andrea Tirone, studi da fonico e l’hobby di collezionare tute acetate, T-shirt d’epoca con improbabili grafiche vacanziere, accessori e ovviamente mixer vintage degli anni ’70 e ’80, come raccontava in un’intervista a Rolling Stone nel 2016. Gli utenti di X lo hanno già soprannominato Secco, mentre Baffone è Roberto Conigliaro, batterista e compagno di dj set sin dal 2020. I due mixano, sbevazzano (ovviamente drink che erano cool negli anni ’80, versati da bottiglie originali) fumano e muovono la testa a tempo con espressione indecifrabile, in clip dall’atmosfera seria e al contempo rilassata, vestiti di tutto punto con capi vintage originali.

Il risultato sono i reel dei Mind Entreprises (già oltre 200 mila follower sul loro account Instagram ufficiale) che sembrano arrivati con una macchina del tempo direttamente da quegli anni. Le clip sono girate e fotografate con quella stessa patina paglierina e nostalgica dei filmini di famiglia dell’epoca. Qualche utente nota modelli di mixer un po’ troppo moderni o microscopiche incongruenze che rivelano che si tratta di un’operazione contemporanea, ma è poca cosa. Gli altri – a giudicare dai commenti, un’utenza in gran parte internazionale e amante della dance – si godono i beat estivi e italo disco del duo, che in realtà è in giro da parecchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mind Enterprises (@mindenterprises)

Tirone infatti, che vive a Londra sin dagli anni ’10, da quand’era poco più che ventenne, nel 2016 ha ottenuto un contratto discografico con la Because Music, etichetta musicale ricercatissima e molto selettiva. Nel quinquennio successivo con il suo progetto Mind Enterprises si fa un nome in ambito dance. Nell’estate 2025 arriva la collaborazione con The Magician, l’artista belga Stephen Fasano; un’istituzione nel novero della dance, che ha remixato successi per Lykke Li e Years & Years. Il duo e The Magician lanciano il singolo inedito “Human Dance“, proprio mentre i video d’ambientazione italo disco vengono improvvisamente favoriti dall’algoritmo. Così il pubblico generalista sta scoprendo in queste ore un duo che da anni si esibisce in dj set dedicati al revival della italo disco tra Londra e le Canarie, amatissimo dai cultori del genere.