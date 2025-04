La Royal Philarmonic Concert Orchestra farà due concerti in cui suonerà la colonna sonora di Metal Gear

Nella più prestigiosa delle cornici, anche: la Royal Albert Hall.

17 Aprile 2025

Dopo aver conquistato il cinema con Un film Minecraft e la televisione con The Last of Us, l’industria videoludica si prende anche la musica classica. L’1 novembre 2025, infatti, alla Royal Albert Hall di Londra si terranno due concerti in cui la Royal Philarmonic Concert Orchestra eseguirà le musiche di Metal Gear. A condurre l’orchestra sarà il maestro Nicholas Buc, sul palco saliranno anche le cantanti Donna Burke e Stefanie Joosten – nei videogiochi sono loro a cantare le canzoni – il concerto prevede anche la proiezione di scene dei vari capitoli della saga videoludica.

Il non originalissimo titolo del concerto è “Metal Gear In Concert” (che è già passato da Osaka, Tokyo, Parigi, New York e Los Angeles), nella scaletta ci sono tutte le canzoni che gli appassionati dei videogiochi conoscono a memoria: “Encounter”, “Father And Son”, “Quiet’s Theme”, “Snake Eater” e “Heavens Divide”, solo per citare le più famose e amate. Nel comunicato stampa con il quale è stato annunciato l’evento, il direttore della programmazione della Royal Albert Hall, Matthew Todd, ha detto che «siamo sempre entusiasti di celebrare l’arte di fare musica per i videogiochi e in questo particolare caso l’incredibile composizione orchestrale che contraddistingue il franchise di Metal Gear».

I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle 10 di venerdì 18 aprile (si possono comprare a questo link).