C’è anche Luca Marinelli in Death Stranding 2, il nuovo, attesissimo videogioco di Hideo Kojima

Hideo Kojima avrebbe voluto fare il regista e questo spiega perché il nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach è un cortometraggio di dieci minuti esteticamente bellissimo e narrativamente quasi incomprensibile (chi conosce Kojima sa che a lui piace così). Non c’è dubbio che Death Stranding 2 sia il videogioco più atteso di quest’anno e adesso abbiamo la conferma che è davvero quest’anno che uscirà. Il trailer-cortometraggio è stato presentato in anteprima domenica 9 marzo al festival South by Southwest di Austin, Texas, occasione nella quale abbiamo scoperto due cose. La prima: il gioco uscirà il 26 giugno. La seconda: nel cast ci sarà anche Luca Marinelli.

Se siete mai capitati sul profilo Instagram di Kojima, sapete che uno dei suoi hobby è farsi foto assieme agli amici e alle amiche vip. Nel caso di Death Stranding, tutte queste amicizie sono finite nel cast del videogioco, che in effetti è degno di un film, di un gran film. Nel secondo capitolo tornano Norman Reedus nel ruolo del protagonista Sam Bridges, Léa Seydoux in quello di Fragile e Troy Baker in quello di Higgs. Le nuove aggiunte sono Elle Fanning (Tomorrow), Shioli Kutsuna (Rainy), George Miller (Tarman), Debra Wilson (Doctor), Alissa Jung (Lucy), Lee Dong-seok e, appunto, Luca Marinelli nel ruolo di Neil. Questo personaggio ha particolarmente entusiasmato i fan di vecchia data di Kojima e in particolare gli amanti della saga di Metal Gear Solid. La ragione di questo entusiasmo è la somiglianza con Solid Snake, protagonista di Metal Gear Solid: nella scena in cui Neil si allaccia la bandana, la somiglianza è innegabile.