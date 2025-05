Hanno fatto un musical su Luigi Mangione ed è già sold out

Protagonisti dello spettacolo assieme a lui sono Sam Bankman-Fried e Diddy, non si trova più un biglietto per nessuna delle cinque date annunciate.

06 Maggio 2025

A giugno a San Francisco andrà in scena un musical su Luigi Mangione. A poche ore dall’annuncio, non si trova già più un biglietto: le cinque repliche dello spettacolo sono tutte sold out e ulteriori date sono in arrivo. Luigi: The Musical è l’ennesimo, bizzarro traguardo che certifica lo status d’icona pop del 27enne accusato dell’omicidio del Ceo della United Healthcare.

Nello spettacolo, ambientato nella cella dove è attualmente rinchiuso, Mangione dialogherà con altri due detenuti altrettanto celebri attualmente ospitati nello stesso carcere: Sam Bankman-Fried e Sean “Diddy” Combs. Il primo è in cella per la più clamorosa truffa dell’era delle criptovalute, il secondo promette di far tremare lo star system americano quando comparirà in aula per rispondere di gravissime accuse tra cui traffico sessuale, prostituzione e violenze anche su minorenni. Il team creativo dietro lo spettacolo dice di essere stato ispirato proprio dalla possibilità concreta che i tre possano incontrarsi nelle aree comuni della struttura. Il musical infatti vuole riflette su personaggi legati a «tre istituzioni del disincanto moderno: la sanità, la tecnologia e Hollywood», come riportato sul sito ufficiale dell’evento.

Per tentare di arginare le inevitabili polemiche, i produttori dello spettacolo specificano come Luigi: The Musical non voglia in alcun modo essere una celebrazione della violenza, quanto piuttosto usare la satira per interrogarsi sul perché Luigi Mangione sia diventato un eore celebrato, desiderato e ammirato su Internet e oltre.

Non è la prima volta che un’omicida ispira un musical: un secolo fa la vicenda giudiziaria di Beulah Annan ispirò il celebre musical Chicago. L’assassina che ispiro il personaggio di Roxie Hart venne assolta dopo un lungo processo. Luigi Mangione è invece ancora in attesa di giudizio e rischia la pena capitale.