Ci sono poche cose sono più strane di Charli xcx protagonista e produttrice del nuovo film di Takashi Miike

Strano ma vero, però: chiusa ufficialmente la brat summer con un ultimo concerto al Coachella, la cantante ha deciso di dedicarsi al cinema.

30 Aprile 2025

Dopo aver ufficialmente chiuso la brat summer con un ultimo concerto al Coachella (e aver nominato 26 possibili eredi al trono), Charli xcx ha sorpreso i fan con l’annuncio del suo prossimo progetto. L’artista britannica reciterà e produrrà il nuovo film di Takashi Miike, una delle collaborazioni più strane e impreviste che si siano mai viste. Per ora, del film non si sa praticamente niente a parte, appunto, che Charli xcx sarà protagonista e produttrice, Miike il regista e che la sceneggiatura è stata affidata a Ross Evans.

Sappiamo però che la cantante ha deciso di fare il cinema, vista la lunga lista di progetti già confermati. Tra questi, ci sono The Moment di Aidan Zamiri e il fantasy di Julia Jackman 100 Nights of Hero, Erupcja di Pete Ohs e Jeremy O. Harris , l’horror di Daniel Goldhaber Faces of Death e I Want Your Sex, la commedia d’avventura Sacrifice di Romain Gavras e il thriller The Gallerist con Natalie Portman e Jenna Ortega. Sette film che potrebbero uscire da un momento all’altro: come scrive Jordan Ruimy su World of Reel, infatti, i set di tutti questi film sono chiusi, le riprese sono finite, si aspetta solo l’annuncio della data d’uscita nelle sale. Forse anche i registi e le registe aspettavano che Charli chiudesse ufficialmente la brat summer.