Dopo il litigio con Trump, le vendite della polo di Zelensky sono aumentate moltissimo

«Adesso tante persone stanno comprando questa polo, che noi vendiamo a 215 euro. Molti di questi ordini arrivano dall’America. Forse la gente ci tiene ad avere un oggetto indossato da un Presidente ucraino in un momento storico», così la designer Elvira Gasanova ha commentato l’improvviso aumento delle vendite della polo indossata da Zelensky in quella tremenda conferenza stampa nello Studio Ovale, quella in cui è stato aggredito sia da Vance che da Trump. Gasanova è la fondatrice del brand di moda ucraino Damirli, è lei che ha disegnato la polo che Zelensky portava in quell’occasione, quella che è stata derisa sia dal Presidente degli Stati Uniti che da uno dei giornalisti presenti alla conferenza stampa. Perché non ti metti un completo, perché non sei mai elegante, hanno chiesto a Zelesnky: la risposta è stata un diplomatico «metterò l’abito quando la guerra sarà finita»; noi, in questo articolo scritto da Silvia Schirinzi, abbiamo provato a spiegare perché in guerra i vestiti sono simboli e quindi perché Zelensky non può indossare un completo.

Tornando a Gasanova e alla sua polo: anche lei ha difeso la scelta di Zelensky, non la scelta di indossare un capo disegnato da lei ma quella di vestirsi sempre in una maniera che ricordi al mondo che in Ucraina c’è la guerra, che gli attacchi dell’esercito russo non si sono mai fermati dal 24 febbraio del 2022.