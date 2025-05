La quarta stagione di The Bear arriverà su Disney+ il 25 giugno

E, secondo alcune indiscrezioni, questa stagione potrebbe essere anche l'ultima.

13 Maggio 2025

In Italia, la quarta stagione di The Bear sarà disponibile in streaming su Disney+, come le precedenti, e anche questa volta, per la gioia degli amanti del binge-watching, gli episodi verranno resi disponibili tutti insieme. A giudicare dal bellissimo poster che annuncia la data dell’arrivo della nuova stagione su Hulu (distributore Usa della serie), il 25 giugno, ritroveremo tutti protagonisti principali: ovviamente Jeremy Allen White (Carmy), e poi Ayo Edebiri (Sydney), Ebon Moss-Bachrach (Richie), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón-Zayas (Tina), Abby Elliott (Sugar), Matty Matheson (Neil) e la mitica Jamie Lee Curtis nel ruolo di Donna Berzatto. La nuova stagione riprenderà dal finale della terza, in cui avevamo lasciato Carmy alle prese con una recensione critica del Chicago Tribune e Sydney di fronte a una decisione difficile, ovvero se restare al The Bear o accettare un’offerta come chef de cuisine in un ristorante di alto livello. E se per prepararvi alla visione dei nuovi episodi volete fare un ripassino più “emotivo”, qui trovate la nostra recensione della terza stagione. Non è stato ancora ufficialmente dichiarato che la quarta sarà l’ultima stagione, ma ci sono dei rumor secondo i quali potrebbe essere così.