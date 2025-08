L’agosto musicale comincia a Grottaglie con il Terraviva Festival

01 Agosto 2025

È iniziato a luglio ma ci sono ancora 3 giorni (i giorni clou) per goderselo, a Grottaglie, in provincia di Taranto: è il Terraviva Festival, alla prima edizione, che terminerà il 3 agosto 2025. Un nuovo festival capace di unire grandi nomi della musica italiana, nuove promesse, arte, cultura, convivialità e paesaggio. E che paesaggio: dalle spettacolari Cave di Fantiano, un antico complesso di cave di tufo trasformato in un affascinante anfiteatro naturale, alla centralissima Piazza Regina Margherita, passando per il centro storico di Grottaglie.

Se siete ancora in tempo per fiondarvi nella Città delle ceramiche questa sera, ci troverete Tedua, mentre sabato 2 agosto il palco è ricco di nomi importantissimi: Bresh con il suo nuovo disco Mediterraneo, la giovane promessa Sayf, il mito (sì, abbiamo un debole) Ketama126, e Emma Tuedio, dj e producer emergente. Si chiude domenica 3 con un concerto gratuito di Roberto Vecchioni. Seguiteli su Instagram per tutte le info, qui.