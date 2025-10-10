Hype ↓
News ↓
14:05 venerdì 10 ottobre 2025
Tutti abbiamo visto la bandiera italiana che sventola nei festeggiamenti a Gaza, ma solo Tajani ha pensato che fosse un ringraziamento al governo Il ministro è l'unico che in quelle immagini ha visto un «segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia».
Il Nobel per la pace 2025 l’ha vinto la politica e attivista venezuelana María Corina Machado per la sua opposizione al regime di Maduro È una delle leader dell'opposizione venezuelana, da 15 anni contrasta il governo chavista capeggiato prima da Hugo Chávez e poi da Nicolás Maduro.
I marchi italiani di pasta sono sempre più spaventati dalla minaccia di Trump di imporre ai loro danni dei dazi del 92 per cento Se davvero entrassero in funzione, per tante aziende diventerebbe quasi impossibile vendere i loro prodotti sul mercato americano.
I fan sono entusiasti all’idea di vedere Saoirse Ronan e Paul Mescal che interpretano Paul e Linda McCartney nel biopic sui Beatles Secondo le indiscrezioni, l'attrice è stata scelta per interpretare Linda nella tetralogia sui Fab Four diretta da Sam Mendes.
Nel pc e nel telefono del piromane che ha appiccato l’incendio di Los Angeles sono state trovate immagini di incendi generate con ChatGPT Jonathan Rinderknecht, 29 anni, aveva chiesto all'AI di fargli vedere «immagini distopiche di città in fiamme con una folla nel mezzo».
Alla notizia del cessate il fuoco, sono iniziati i festeggiamenti sia a Gaza che in Israele A Tel Aviv si aspetta il ritorno a casa degli ostaggi, nella Striscia si spera che la tregua sia definitiva per poter iniziare a ricostruire.
László Krasznahorkai ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2025 Lo scrittore ungherese, 71 anni, è stato premiato «per la sua opera trascinante e visionaria, capace, in un'epoca di terrori apocalittici, di riaffermare il potere dell'arte».
Dopo il successo al cinema di Le città di pianura, su Mubi arriva l’opera prima di Francesco Sossai, Altri cannibali È un horror, parla di cannibali (ovviamente) e finora era stato praticamente introvabile a causa della mancata uscita nelle sale.
Politica

Tutti abbiamo visto la bandiera italiana che sventola nei festeggiamenti a Gaza, ma solo Tajani ha pensato che fosse un ringraziamento al governo

Il ministro è l'unico che in quelle immagini ha visto un «segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia».

10 Ottobre 2025

All’alba della prima fase dei negoziati di pace tra Hamas e Israele, i palestinesi rimasti a Gaza hanno iniziato a festeggiare il cessate il fuoco e il graduale ritiro delle truppe israeliane. Sui social hanno subito cominciato a circolare video dei festeggiamenti. In uno di questi, condiviso dal giornalista palestinese Yousef Alhelou, compare una bandiera italiana accompagnata dalla scritta: «PaIestine sees you, Italy, and thanks you for courageously rising up against your government» (“Italia, la Palestina ti vede e ti ringrazia per essere insorta con coraggio contro il tuo governo”), un messaggio di solidarietà verso chi, soprattutto nelle ultime settimane, è sceso in piazza per chiedere la fine del genocidio e la liberazione della Palestina.

Nel giorno stesso dell’annuncio del cessate il fuoco e dell’avvio delle trattative, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ripubblicato il video con la didascalia in: «Il Tricolore sventola anche a #Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia. Viva la pace!», con tanto di watermark “Antonio Tajani” apposto nella parte bassa dell’immagine. Il messaggio ha immediatamente scatenato le reazioni degli utenti di X, che sotto al post si sono scagliati contro il governo, il ministro stesso e una comunicazione percepita come un tentativo di manipolare gli eventi a proprio favore.

Intanto, come scrive Bbc, il cessate il fuoco è entrato in vigore a tutti gli effetti, secondo quanto riferito dall’Idf. In una dichiarazione diffusa su Telegram, l’IDF afferma che le truppe «hanno iniziato a posizionarsi lungo le linee di schieramento aggiornate» a partire dalle 12 ora locale (le 11 per l’Italia). «Le truppe dell’IDF nel Comando Sud sono schierate nell’area e continueranno a rimuovere qualsiasi minaccia immediata», aggiunge poi la dichiarazione.

Articoli Suggeriti
Società
di Ferdinando Cotugno
La Global Sumud Flotilla ha risvegliato qualcosa che pensavamo perso per sempre

Gli scioperi e le manifestazioni di queste settimane segnano la fine di due anni di frustrazione e impotenza. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la missione della Flotilla.

Leggi anche ↓
Politica
I marchi italiani di pasta sono sempre più spaventati dalla minaccia di Trump di imporre ai loro danni dei dazi del 92 per cento

Se davvero entrassero in funzione, per tante aziende diventerebbe quasi impossibile vendere i loro prodotti sul mercato americano.

Politica
Alla notizia del cessate il fuoco, sono iniziati i festeggiamenti sia a Gaza che in Israele

A Tel Aviv si aspetta il ritorno a casa degli ostaggi, nella Striscia si spera che la tregua sia definitiva per poter iniziare a ricostruire.

Politica
Donald Trump potrebbe davvero vincere il Nobel per la pace? 

Lui è ovviamente convinto di sì, ma le sue possibilità, stando alle previsioni, non sono affatto buone.

Politica
Sanae Takaichi è la prima donna ma anche la prima batterista heavy metal a diventare Premier in Giappone

Da ragazza suonava in una band e i fan apprezzavano molto la sua foga e la capacità di suonare così forte da spezzare spesso le bacchette.

Politica
Il nuovo governo francese non è durato nemmeno mezza giornata

È il governo più breve della storia della Repubblica: appena sei ore sono passate tra l'incarico e le dimissioni di Sébastien Lecornu.

Politica
Dalla Sicilia è già salpata una nuova Flotilla in viaggio verso Gaza

La Madleen e altre otto navi, partite sabato scorso, sono già nei pressi delle coste greche e si avvicinano al blocco israeliano.