Tutti abbiamo visto la bandiera italiana che sventola nei festeggiamenti a Gaza, ma solo Tajani ha pensato che fosse un ringraziamento al governo

Il ministro è l'unico che in quelle immagini ha visto un «segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia».

10 Ottobre 2025

All’alba della prima fase dei negoziati di pace tra Hamas e Israele, i palestinesi rimasti a Gaza hanno iniziato a festeggiare il cessate il fuoco e il graduale ritiro delle truppe israeliane. Sui social hanno subito cominciato a circolare video dei festeggiamenti. In uno di questi, condiviso dal giornalista palestinese Yousef Alhelou, compare una bandiera italiana accompagnata dalla scritta: «PaIestine sees you, Italy, and thanks you for courageously rising up against your government» (“Italia, la Palestina ti vede e ti ringrazia per essere insorta con coraggio contro il tuo governo”), un messaggio di solidarietà verso chi, soprattutto nelle ultime settimane, è sceso in piazza per chiedere la fine del genocidio e la liberazione della Palestina.

Nel giorno stesso dell’annuncio del cessate il fuoco e dell’avvio delle trattative, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ripubblicato il video con la didascalia in: «Il Tricolore sventola anche a #Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia. Viva la pace!», con tanto di watermark “Antonio Tajani” apposto nella parte bassa dell’immagine. Il messaggio ha immediatamente scatenato le reazioni degli utenti di X, che sotto al post si sono scagliati contro il governo, il ministro stesso e una comunicazione percepita come un tentativo di manipolare gli eventi a proprio favore.

Intanto, come scrive Bbc, il cessate il fuoco è entrato in vigore a tutti gli effetti, secondo quanto riferito dall’Idf. In una dichiarazione diffusa su Telegram, l’IDF afferma che le truppe «hanno iniziato a posizionarsi lungo le linee di schieramento aggiornate» a partire dalle 12 ora locale (le 11 per l’Italia). «Le truppe dell’IDF nel Comando Sud sono schierate nell’area e continueranno a rimuovere qualsiasi minaccia immediata», aggiunge poi la dichiarazione.