Alla parata militare cinese Putin e Xi Jimping hanno parlato di immortalità e di come ottenerla

L'appassionata conversazione è stata registrata dai microfoni della televisione di stato cinese durante la parata militare a Pechino.

04 Settembre 2025

Dal Frankenstein di Venezia a Pechino il passo è più breve del previsto. Tra i molti elementi che hanno attirato l’attenzione durante la parata della Vittoria Cinese, c’è stata la conversazione tra Vladimir Putin e Xi Jimping a proposito della sostituzione di organi per vivere più a lungo, forse per sempre, carpita dai microfoni della televisione di stato cinese. Putin sostiene infatti che, con l’avanzare dell’ingegneria biomedica, sarà possibile trapiantare gli organi continuamente, fino ad arrivare all’immortalità. Per Xi invece, già in questo secolo si potrà vivere fino a 150 anni. Il momento è stato ripreso in diretta dalla televisione di Stato cinese mentre i due leader e Kim Jong Un passeggiavano insieme in piazza Tiananmen. Lo scambio è stato tradotto da un interprete di mandarino per Putin e da un interprete russo per Xi, ed è stato poi tradotto in inglese. Immortalità o no, la loro conversazione privata suggerisce che i loro futuri obiettivi vadano oltre l’ambito economico e politico.

Comunque, i tre hanno le loro buone ragioni per sperare nella vita eterna. Nessuno dei leader in questione ha infatti mai designato il proprio successore. Xi, il leader cinese più potente dopo Mao Zedong, è stato riconfermato dal parlamento cinese, che ha semplicemente ratificato la decisione, come presidente per un altro mandato quinquennale nel 2023. Nel 2018, lo stesso parlamento ha abolito i limiti al mandato presidenziale con un voto cerimoniale, consentendo di fatto a Xi di governare a vita. Putin, ormai al suo terzo decennio come leader della Russia, ha ottenuto il quinto mandato lo scorso anno. Nel 2020 ha imposto un referendum per modifiche costituzionali che gli consentono di rimanere al potere fino al 2036. All’età di 41 anni, Kim è abbastanza giovane da poter potenzialmente governare per i prossimi decenni. Tuttavia, mercoledì ha scatenato discussioni su un possibile successore a Pechino, dopo che una ragazzina è stata vista camminare dietro di lui, presumibilmente sua figlia Kim Ju Ae, ma niente di ufficiale.

https://www.bbc.com/news/articles/cr7