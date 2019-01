Previsioni per il 2019

Per la prima rassegna settimanale del nuovo anno abbiamo scelto una serie di articoli che individuano le novità, o comunque gli elementi più importanti, che caratterizzeranno i diversi settori della società nel 2019, dalla politica internazionale al cinema, dalla musica alla scienza passando per viaggi, moda, serie tv, tecnologia.

In 2019, the ‘techlash’ will go from strength to strength – Politico

Dopo un 2018 segnato da numerosi scandali, le prospettive per i colossi del web non sembrano rosee: governi e istituzioni si preparano infatti a contrastare lo strapotere digitale di Google, Amazon & co. puntando su quattro temi fondamentali: nazionalismo tecnologico, Big Data, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, campagne di disinformazione.

Ones to Watch: The Rising Art Stars of 2019 – Elephant Magazine

Il team di Elephant elenca le 16 personalità emergenti del mondo dell’arte, un gruppo decisamente eterogeneo: illustratori ossessionati dalle nuove tecnologie (Julian Glander, Wong Ping), scultrici sensibili alle paure del presente (Yu Jinyoung), pittrici che indagano in modo insolito la femminilità (Lisa Iris Viktor, Caroline Wolker)…

Lit Hub’s Most Anticipated Book of 2019 – Literary Hub

Un mese dopo l’altro fino ad agosto, i libri in uscita selezionati da Literary Hub: un fitto elenco in cui spiccano mattatori delle classifiche (Don Wislow, John le Carré), autori chiamati alla conferma dopo il successo degli esordi (Sally Rooney, Èdouard Luis, Kristen Roupenian), ritorni attesi da tempo (Elizabeth McCracke, Bret Easton Ellis).

Royals, rogues and Rudolf Nureyev: the best films of 2019 – The Guardian

Il critico cinematografico Peter Bradshaw introduce i film più promettenti dell’anno, spaziando tra biopic affidati a star quali Christian Bale, Hugh Jackman, Keira Knightley (rispettivamente Vice, The Front Runner, Colette), l’ultima fatica di Clint Eastwood The Mule, drammi in costume in odore di Oscar (La favorita), titoli italiani come Lazzaro felice e Loro.

Rocket Launches, Trips to the Moon and More Space and Astronomy Events in 2019 – The New York Times

Il 2019 potrebbe segnare traguardi significativi per l’esplorazione spaziale: come scrive il New York Times, i prossimi mesi vedranno susseguirsi missioni lunari (con la Cina in prima linea), nuovi lanci delle società private come SpaceX o Blue Origin, l’arrivo dei dati forniti dalle sonde InSight, Parker Solar Prob, Tess e da quelle della spedizione Esa BepiColombo.

10 milestones that will inspire travel in 2019 – Los Angeles Times

Prendendo spunti da alcuni anniversari alle porte, ad esempio il centenario del Bauhaus o quello del trattato di Versailles, il Los Angeles Times suggerisce gli itinerari di viaggio per il 2019: ecco dunque l’inaugurazione del Bauhaus Museum a Dessau; una visita alla reggia del Re Sole francese; i percorsi del Parco nazionale del Grand Canyon; gli eventi dedicati ai cinquant’anni della missione Apollo 11 in diverse città.

Ones to watch: The 10 rising film stars to know in 2019 – The Independent

Secondo The Independent, nel 2019 sentiremo parlare di dieci astri nascenti del grande e piccolo schermo accomunati da giovane età e ambizione, come Thomasin McKenzie (attrice fra gli altri di The King e Lost Girls), Charlie Plummer (5 titoli in post-produzione), Naomi Ackie (nel cast di Star Wars: Episodio IX) o Naomi Scott (star dei remake di Aladdin e Charlie’s Angels).

The Hot Trends in Obscurity for 2019 – Atlas Obscura

Le previsioni sugli argomenti più amati da Atlas Obscura sono ovviamente sui generis: si passa infatti da animali potenzialmente virali per le loro caratteristiche (nello specifico, lo scoiattolo gigante di Malabar) all’Ossario di Sedlec, nella Repubblica Ceca, dai cosiddetti “fatberg” (ammassi gelatinosi di rifiuti) ai budini.

The top people to watch in technology in 2019 – The Telegraph

Il Telegraph indica dodici possibili protagonisti del mondo tech per il 2019, un elenco di personalità note al grande pubblico (ad esempio i due fondatori di Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, oppure il nuovo boss di Uber Dara Khosrowshahi) o solo agli addetti ai lavori; tra questi ultimi, troviamo figure al servizio di giganti come Amazon, Google e Tesla.

15 food trends for 2019 – Bbc

Secondo la Bbc, la scena culinaria del nuovo anno sarà dominata da 15 fattori, tra i quali si citano le cucine tradizionali di Paesi asiatici come Sri Lanka e Myanmar, l’apprezzamento dei millennial per il Rum, una tendenza diffusa a eliminare o ridurre le bevande alcoliche, frutti e verdure dall’aspetto “sgradevole”.

2019 Is The Year of Transformative Beauty – Dazed

Protesi che simulano tatuaggi, lenti a contatto di colore bianco o arancione ispirate alle sottoculture rave e punk, gioielli per il volto usati per arricchire le routine del make-up o del grooming: secondo Geraldine Wharry di Dazed & Confused, i beauty trend del 2019 saranno all’insegna della trasformazione quasi artificiale del corpo.