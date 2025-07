Il leak del trailer dell’Odissea di Christopher Nolan era ampiamente prevedibile

Il piano era di proiettarlo nelle sale americane per tutto il mese di luglio, ma ovviamente qualcuno ne ha fatto un video con lo smartphone.

02 Luglio 2025

La buona notizia è che anche noi possiamo vedere il primo trailer dell’attesissimo nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey. La cattiva è che dobbiamo farlo attraverso un video fatto di nascosto da qualche spettatore statunitense con il suo smartphone. Il leak di queste ore è la conseguenza ampiamente prevedibile della strategia promozionale voluta dal regista e da Universal. Nolan, infatti, ha voluto che il primo trailer del film fosse disponibile esclusivamente nelle sale statunitensi. Non è un’operazione nuova per i trailer dei suoi film, ma si scontra con la tecnologia (e la maleducazione) degli spettatori in sala.

Come spiegato da Variety, l’idea era quella di “regalare” il primo trailer a quanti sarebbero andati a vedere il nuovo Jurassic Park o il reboot di Superman in sala negli Stati Uniti: il trailer doveva essere una sorta di esclusiva per i cinema, per tutto il mese di luglio. Un piano un po’ ingenuo, che si è subito scontrato con il leak. Le piattaforme social stanno provvedendo a cancellare il filmato per questioni di copyright, ma cercando su TikTok, Instagram, internet in generale è abbastanza semplice recuperarlo. Nel breve filmato vediamo (in un’immagine sgranatissima e con un pessimo sonoro) Matt Damon nei panni di Ulisse alla deriva in un mare in tempesta e Tom Holland in quelli del figlio Telemaco che discute con i Proci della possibilità che il padre sia ancora vivo. La voce fuori campo (probabilmente Robert Pattinson, che interpreta Ermes) parla di un re che ha vinto una guerra impossibile da vincere, ovvero Ulisse stesso.

Leggi anche: La foto di Zendaya in pizzeria a Favignana è diventata un meme

Il trailer dura appena settanta secondi e anticipa di un anno l’uscita del film, prevista per il 17 luglio 2026, e che Nolan è ancora impegnato a girare. Dopo aver girovagato parecchio (in primavera era in Sicilia, da quelle riprese sono usciti dei meme di Zendaya in pizzeria a Favignana notevoli), ora Nolan sarebbe a Los Angeles, impegnato nelle riprese in studio.