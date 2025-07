Grazie all’accordo tra Netflix e la Nasa ora si potrà fare binge watching anche dell’esplorazione spaziale

Lanci dei razzi, passeggiate nello spazio, la Terra vista dalla Stazione spaziale internazionale: tutto disponibile su Netflix a partire da questa estate.

01 Luglio 2025

L’annuncio è arrivato con un post congiunto sugli account ufficiali Instagram di Netflix e della Nasa: già a partire da quest’estate sarà possibile seguire tutta la programmazione di Nasa+ sulla piattaforma di streaming a pagamento. «Lo spazio un po’ più vicino a casa», questa la frase scelta per presentare la novità agli abbonati. Questa collaborazione porterà dunque su Netflix tutti i contenuti del servizio di live streaming dell’agenzia spaziale statunitense, Nasa+, che comunque continuerà a funzionare come sempre.

Ancora non è stata annunciata una data per l’inizio delle trasmissioni, ma su Tudum, il magazine della piattaforma, si parla di «questa estate». Per tutti gli abbonati Netflix – statunitensi o internazionali che siano – sarà disponibile la diretta di tutte le principali attività degli astronauti della Nasa e dei membri dell’equipaggio dell’Iss, la stazione spaziale internazionale. Gli appassionati dunque potranno seguire in diretta i lanci dei nuovi razzi, le camminate spaziali degli astronauti, oltre che godere dello splendido panorama della Terra vista dalla Stazione.

Questo nuovo annuncio arriva pochi giorno dopo l’accordo storico con TF1 per ospitare in diretta le trasmissioni del principale canale in chiaro francese su Netflix, a partire dalla prossima estate. La piattaforma sta evidentemente tentando di consolidare la sua offerta di programmi e contenuti in diretta, forse anche come test per una eventuale programmazione originale di questo tipo.