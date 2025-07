Le prime immagini della serie di Neuromante le ha fatte vedere William Gibson

L’autore del romanzo ha condiviso su X una breve clip in cui si vede il leggendario bar Chatsubo di Chiba City.

«Ho immaginato il Chatsubo nel 1984. 41 anni dopo, ho aperto la porta. Neuromancer è in produzione». Con queste parole commosse lo scrittore William Gibson ha condiviso sul suo account Twitter ufficiale la prima clip pubblicata da AppleTV+ di Neuromancer, l’attesissimo adattamento del romanzo cyberpunk per eccellenza.

La scelta di mostrare il bar da parte della produzione non è ovviamente casuale: il Chatsubo è uno dei luoghi più memorabili del romanzo. Il locale malfamato si trova a Chiba, la città degli impianti, ed è proprio qui che incontriamo il protagonista Case, autoproclamatosi “cowboy della consolle”, all’inizio del romanzo. Il Chatsubo è popolato da tutti i personaggi più malfamati della città: hacker, mercenari, prostitute, spacciatori e cyborg, ma nella clip diffusa è ancora vuoto. Vediamo solo le luci della sala accendersi, compresa l’insegna con il nome del locale.

La produzione di Neuromancer in realtà è più che a buon punto. Sappiamo già da foto e video diffusi sui social da fan e curiosi che la serie è stata girata questa primavera a Londra, nel distretto finanziario di Canary Wharf. Il quartiere viene spesso scelto da produzioni sci-fi (ci hanno girato anche Black Mirror e Rogue One) per via dei molti grattacieli e infrastrutture che hanno il design futuristico tipico dell’estetica cyberpunk anni ’80.

La serie di Neuromancer, prodotta da Apple TV+, ha per protagonista nei panni di Case l’attore inglese Callum Turner, già visto in Masters of the Air e Animali Fantastici e noto soprattutto per essere il fidanzato della cantante Dua Lipa. Nel cast figurano anche Peter Sarsgaard, Brianna Middleton e Max Irons. Per ora sappiamo solo che sarà composta da dieci episodi, ma non è ancora stata stabilita una data d’uscita.