13:37 giovedì 11 settembre 2025
Due giorni prima dell’omicidio il magazine Jezebel aveva assunto delle streghe per mandare una maledizione a Charlie Kirk Con una nota all'articolo, l'editor della testata femminista si è trovato costretto a condannare l'accaduto.
È uscito il primo trailer di Nouvelle Vague, il film in cui Richard Linklater racconta Jean-Luc Godard che gira Fino all’ultimo respiro E che potremo vedere in streaming su Netflix, dove sarà disponibile dal 14 novembre.
Il biopic di Giorgio Armani è già in lavorazione  S’intitola Armani – The King Of Fashion ed è in lavorazione già da mesi, non si sa se con il benestare della famiglia o no.
OpenAI vuole portare il suo primo film animato fatto tutto con l’intelligenza artificiale al prossimo Festival di Cannes Si intitola Critterz, è già in corso di realizzazione, ma il progetto di presentarlo a Cannes appare molto difficile.
Dopo due anni di prove, EssilorLuxottica ha deciso di introdurre la settimana lavorativa corta Le sperimentazioni fatte fin qui hanno dato ottimi risultati, e ora l'azienda sembra intenzionata a cambiare definitivamente modello di produzione
La vita e la carriera del giovane Gigi D’Alessio diventeranno un film Il biopic si intitolerà Solo se canti tu e a interpretare D'Alessio sarà Matteo Paolillo, meglio noto come Edoardo Conte di Mare fuori.
Migliaia di registi, attori, sceneggiatori e lavoratori del cinema hanno firmato un appello per boicottare l’industria cinematografica israeliana Tra questi anche Yorgos Lanthimos, Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed e Josh O’Connor.
Il tentativo del governo nepalese di vietare i social è finito con 19 morti, le dimissioni del Presidente del Consiglio e il Parlamento in fiamme In 48 ore il Paese è piombato nel caos, il governo è stato costretto a fare marcia indietro e a chiedere pure scusa.
Due giorni prima dell’omicidio il magazine Jezebel aveva assunto delle streghe per mandare una maledizione a Charlie Kirk

Con una nota all'articolo, l'editor della testata femminista si è trovato costretto a condannare l'accaduto.

11 Settembre 2025

La nota dell’editor che fa bella mostra di sé in calce a un articolo di Jezebel appena aggiornato è tra le più surreali mai pubblicate dalla nota testata fondata nel 2007 per fare da contrappunto ai magazine femminili tradizionali con un’ottica marcatamente femminista. Non tanto per la prevedibile condanna all’omicidio dell’attivista politico di estrema destra Charlie Kirk, freddato da un cecchino nelle scorse ore durante un discorso all’università dello Utah, ma per l’articolo che accompagna.

Appena quarantotto ore prima della morte di Kirk infatti, Jezebel ha pubblicato un lungo pezzo intitolato “Abbiamo pagato delle streghe su Etsy per maledire Charlie Kirk”. Nello stile ironico e tagliente tipico della testata, il pezzo voleva esplorare una nicchia curiosa e molto popolare del portale online noto per fare da vetrina e market place a una sterminata varietà di artigiani. Tra i tanti servizi offerti su Etsy ci sono anche quelli di streghe che propongono incantesimi protettivi, manifestazioni di varia natura e, ovviamente, maledizioni.

L’intento era dunque una sorta di divertita esplorazione di questa nicchia, come spiegato a Variety da Josh Jackson, presidente di Paste Media Group, il gruppo che controlla Jezebel: «L’articolo era un’esplorazione ironica sulle persone che vendono maledizioni su Etsy, inteso come una risposta satirica alla retorica di Charlie Kirk nel corso degli anni. L’autrice è stata molto chiara sul fatto che non voleva che Kirk subisse alcun danno reale. Quanto accaduto oggi è tragico e sta diventando fin troppo comune, e condanniamo questo terribile atto di violenza».

Nell’articolo l’autrice (la cui identità rimane ignota) ha ingaggiato alcune streghe su Etsy per concentrare le energie negative su Kirk, specificando da subito di non voler causate alcun danno irreparabile. Le maledizioni acquistate volevano favorire situazioni spiacevoli come farsela nei pantaloni, avere continui malfunzionamenti al microfono per registrare i podcast misogini e reazionari per  cuiKirk è diventato famoso, scoprire che il suo pollice è diventato troppo grande per twittare invettive contro la sinistra woke.

Il tempismo incredibile del pezzo l’ha ovviamente reso parte del tesissimo scambio di accuse incrociate tra i due blocchi politici in cui sono spaccati da tempo gli Stati Uniti. Con l’imbarazzo di dover glissare sull’intera questione della supposta efficacia delle maledizioni scagliate dalle streghe di Etsy. La speranza è che funzioni altrettanto bene l’incantesimo protettivo che l’autrice del pezzo dice di aver comprato, perché prevedibilmente si è già scatenata una “caccia alla strega” per individuare la presunta colpevole.

Migliaia di registi, attori, sceneggiatori e lavoratori del cinema hanno firmato un appello per boicottare l’industria cinematografica israeliana

Tra questi anche Yorgos Lanthimos, Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed e Josh O’Connor.

Il responsabile per la Salute della Florida ha detto che eliminerà tutte le vaccinazioni obbligatorie

Non solo quelle legate al Covid ma anche quelle che riguardano le fasce più giovani, dal morbillo all’epatite B.
Migliaia di registi, attori, sceneggiatori e lavoratori del cinema hanno firmato un appello per boicottare l’industria cinematografica israeliana

Tra questi anche Yorgos Lanthimos, Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed e Josh O’Connor.

Il responsabile per la Salute della Florida ha detto che eliminerà tutte le vaccinazioni obbligatorie

Non solo quelle legate al Covid ma anche quelle che riguardano le fasce più giovani, dal morbillo all’epatite B.

Trump vuole cambiare il nome del ministero della Difesa americano in ministero della Guerra

Non il più rasserenante dei messaggi per il mondo, il fatto che il segretario alla Difesa Pete Hegseth diventi segretario alla Guerra. 

Alla parata militare cinese Putin e Xi Jimping hanno parlato di immortalità e di come ottenerla

L'appassionata conversazione è stata registrata dai microfoni della televisione di stato cinese durante la parata militare a Pechino.

Alla grande parata militare di Xi Jinping in Cina hanno partecipato anche dei soldati-lupi-robot

Hanno sostituito i loro predecessori, i cani-robot, che evidentemente non hanno soddisfatto i generali cinesi.

Sulla Global Sumud Flotilla c’è anche la scrittrice Naoise Dolan

«Qualunque cosa accada sulla barca non potrà causarmi più disperazione di quanta ne provocherebbe il non fare nulla», ha detto.