Una frase di Liam Gallagher ha convinto i fan che ci sarà un tour degli Oasis anche l’anno prossimo

Alla fine del concerto di Wembley, Liam ha detto «See you next year»: tanto è bastato ad accendere le speranze dei fan.

29 Settembre 2025

È bastata una frase pronunciata alla fine dell’ultimo concerto al Wembley Stadium per convincere i fan incalliti che sicuramente nel 2026 ci sarà un nuovo tour degli Oasis nel Regno Unito. La fine di questo tour è prevista per il 23 novembre a San Paolo, ma il fatto che Liam Gallagher abbia concluso l’ultimo concerto londinese con la frase “ci vediamo l’anno prossimo” ha fatto divampare le speranze dei fan, sia di quelli che sono riusciti a esserci stavolta sia di quelli che non sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto.

Ovviamente, dopo l’entusiasmo iniziale c’è stato chi ha provato a capire cosa intendesse davvero Liam Gallagher, posto che è difficile che gli Oasis facciano due tour mondiali consecutivi, visto quanto a lungo abbiamo dovuto aspettare questo e quanto è stato difficile riunire la band. Secondo gli indagatori di internet, una spiegazione potrebbe essere questa: il prossimo anno segna un’altra importante ricorrenza per la band, cioè il 30esimo anniversario dei loro concerti a Knebworth e Maine Road, e quel “ci vediamo l’anno prossimo” potrebbe dunque rimandare a un appuntamento celebrativo di quegli storici concerti. Un’altra possibilità, secondo FarOut, è l’uscita di nuova musica. Già a maggio, però, il loro manager Alec McKinlay aveva detto che su questo fronte non ci sarebbe stato niente di nuovo. Tuttavia, Liam lo ha parzialmente smentito scrivendo su X che le uniche persone che possono prendere queste decisioni (e produrre nuova musica) sono lui e suo fratello.

Alle voci sul futuro degli Oasis ha contribuito anche Noel Gallagher che, in una recente intervista concessa a TalkSPORT, si è detto colpito e sorpreso dalla reazione del pubblico. In più, all’inizio di questa settimana la band ha condiviso una versione unplugged inedita del loro classico brano “Morning Glory”. Il nuovo brano è uno dei cinque pezzi unplugged che appariranno in (What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition), la cui uscita è prevista per il 3 ottobre 2025.