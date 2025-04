I fratelli Gallagher si sono esibiti insieme per la prima volta dopo 16 anni

In un circolo operaio a Londra.

28 Aprile 2025

Dopo 16 anni e, senza dubbio, altrettanti litigi, Liam e Noel Gallagher sono saliti insieme su un palco: è successo in un circolo operaio nel nord di Londra. I fratelli sono stati fotografati giovedì mentre arrivavano al Mildmay Club di Newington Green, dove si ritiene abbiano girato un video promozionale per l’attesissimo tour degli Oasis. Secondo il Guardian, che riprende il Sun, sono arrivati ​​al locale separatamente, sono rimasti per poco più di un’ora e hanno fatto abbastanza rumore da provocare le ire della gente del posto. Previsto per iniziare a Cardiff il 4 luglio, il tour arriverà 16 anni dopo la rottura della band in seguito alla famigerata rissa nel backstage del festival Rock en Seine di Parigi, e 30 anni dopo l’uscita del loro secondo album di successo, (What’s the Story) Morning Glory?. In una dichiarazione congiunta dopo l’annuncio del tour, la band ha dichiarato: «Le armi sono state deposte. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in TV». Da quando è stato annunciato il tour è finito sui giornali già diverse volte, per i più svariati motivi: dai fan della band che hanno iniziato a nascondere la droga a Heaton Park, il principale parco di Manchester, con quasi un anno di anticipo (ne parlavamo qui), al rialzo folle dei prezzi a causa del dynamic ticketing (ricordiamo che in risposta a un fan che su X ha scritto di «non aspettarsi che [gli Oasis] spennassero così tanto i fan», Liam ha risposto: SHUTUP», alla recente rivelazione del Lloyds Banking Group: da quando i biglietti sono stati messi in vendita nell’agosto 2024 i fan hanno perso in totale più di 2 milioni di sterline in scam.