21:04 lunedì 29 settembre 2025
Dopo che Emma Watson ha provato a fare pace con lei, JK Rowling le ha risposto dandole dell’ignorante «Così ignorante da non rendersi nemmeno conto di quanto è ignorante», per la precisione.
Letterboxd ha fatto una lista dei film più sottovalutati del XXI secolo Lista in cui sono finiti classici dimenticati, classici mancati e pure video di cani.
Il video di un rider che a Chicago scappa da venti agenti dell’ICE su una bicicletta è giustamente diventato virale Hanno tentato di fermarlo, forse arrestarlo, senza riuscirci: l'uomo li ha seminati tutti ed è fuggito in sella alla sua bici.
Una frase di Liam Gallagher ha convinto i fan che ci sarà un tour degli Oasis anche l’anno prossimo Alla fine del concerto di Wembley, Liam ha detto «See you next year»: tanto è bastato ad accendere le speranze dei fan.
All’ingresso del cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti è stato appeso uno striscione molto esplicito su Netanyahu Nel giorno in cui il Premier israeliano ha fatto il suo criticatissimo discorso all'Onu, Moretti ha commentato così: "Netanyahu criminale pazzo"
A sorpresa, le elezioni in Moldavia le hanno stravinte gli europeisti Il Partito azione e solidarietà ha preso poco più del 50 per cento dei voti, un momento fondamentale nell'avvicinamento del Paese all'Ue.
Emma Watson ha detto che vuole ancora bene a JK Rowling nonostante non sia d’accordo con lei L’attrice è tornata sul dibattito che divide il mondo di Harry Potter, dalle posizioni transfobiche di Rowling alle prese di distanza di Watson e Radcliffe.
A novembre gli Stati che parteciperanno all’Eurovision dovranno votare per l’esclusione di Israele La votazione si terrà a novembre e sarà sufficiente il 50 per cento dei voti contrari per l'esclusione di Israele dall'Eurovision Song Contest.
All’ingresso del cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti è stato appeso uno striscione molto esplicito su Netanyahu

Nel giorno in cui il Premier israeliano ha fatto il suo criticatissimo discorso all'Onu, Moretti ha commentato così: "Netanyahu criminale pazzo"

29 Settembre 2025

Di solito sulla facciata del cinema si trova il titolo del film in proiezione con rispettivi orari. Ma stavolta il Nuovo Sacher di Nanni Moretti ha fatto un’eccezione: è tornato infatti a prendere posizione contro Benjamin Netanyahu affiggendo uno striscione rosso con scritta bianca che recita “Netanyahu criminale pazzo”.

Lo striscione è apparso nel giorno del discorso del Primo ministro israeliano all’assemblea generale delle Nazioni Unite, un discorso molto criticato per i suoi contenuti e accolto malissimo dalla stessa assemblea generale (le immagini dei delegati che lasciano la sala in segno di protesta sono finite sui media di tutto il mondo).

La scritta mette letteralmente in piazza (largo Ascianghi 1, Roma) la posizione di Moretti sul genocidio in Palestina. Ma non è la prima volta che il regista esprime la sua opposizione alle politiche del governo israeliano. A maggio su Instagram aveva pubblicato un post con la foto di Netanyahu con scritto “Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?”.

Cultura
Javier Bardem si è presentato con la kefiah al collo sul red carpet degli Emmy

L’attore spagnolo ha chiesto la fine del blocco agli aiuti umanitari, guidando una folta schiera di star che hanno parlato della Palestina agli Emmy.

Moda Politica
Anche Bella Hadid è scesa in piazza per supportare la Palestina
Cultura
C’è grande attesa attorno a The Voice of Hind Rajab, il film che potrebbe essere la sorpresa di questa Mostra del cinema

Per i nomi che lo producono, per il regista che lo dirige e soprattutto per la storia vera che racconta: quella di una bambina di 6 anni, morta a Gaza.

Politica
Con dei cori pro Palestina e contro l’IDF, i Bob Vylan hanno scatenato una delle peggiori shitstorm della storia di Glastonbury

Accusati di hate speech da Starmer, licenziati dalla loro agenzia, cancellati da Bbc: tre giorni piuttosto intensi, per il duo.
Società
di Stefano Piri
Il colpevole è sempre il drone

Da novità tecnologica a costoso (e fastidioso) giocattolo, fino a strumento della sorveglianza di massa e araldo della Terza guerra mondiale: breve storia di un oggetto che abbiamo imparato a odiare.

Società
di Studio
Di cosa si è parlato questa settimana

Sembra che nei cieli d'Occidente non ci siano altro che droni. Russi? Israeliani? Probabilmente entrambi, ma vai a sapere.

Società
I Talebani vogliono spegnere completamente internet in Afghanistan per impedire la diffusione di vizio e corruzione

L'ordine proverrebbe addirittura dal capo dei Talebani in persona, Haibatullah Akhunzada.

Società
All’aeroporto di Copenaghen 20 mila persone hanno perso il volo per colpa di uno branco di droni randagi

Al momento non si sa chi li pilotasse, ma la premier Mette Frederiksen ha detto di non poter escludere il coinvolgimento della Russia.

Società
La sospensione fino a data da destinarsi del Jimmy Kimmel Live! non è durata nemmeno una settimana

Secondo le indiscrezioni, c'entra il numero di persone che per protesta hanno cancellato l'abbonamento a Disney+. Un numero piuttosto alto.

Società
di Studio
La redazione di Rivista Studio aderisce allo sciopero del 22 settembre

Il nostro sito e i nostri social oggi resteranno fermi.