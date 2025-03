La sede della Lumon Industries di Severance esiste davvero e si può visitare

Chi guarda Severance sa che il luogo in cui si svolgono le vicende della serie è uno dei più deprimenti e inquietanti mai raccontati in una serie tv, un posto fatto della stessa sostanza di cui sono fatti gli incubi degli impiegati. Uno di quei posti che ci si augura non esistano davvero, perché chi potrebbe mai sopportare di passarci otto ore al giorno, tutti i giorni, per metà della propria vita. Ovviamente, questo posto esiste davvero: è la sede dell’azienda Bell Works e si trova in Holmdel, New Jersey. L’edificio è aperto al pubblico: se volete, potete prenotare una visita guidata.

La sede della Bell Works fu disegnata dall’architetto finlandese-americano Eero Saarinen, i lavori durarono tre anni (dal 1959 al 1962) e dal giorno dell’inaugurazione fino al 2007 è sempre stata la sede, appunto, dei Bell Labs, unità di ricerca e sviluppo del colosso delle telecomunicazioni americano AT&T. È qui che sono state condotte ricerche avveniristiche sul transistor, il laser e la cellula fotovoltaica. È qui che Steven Chu ha condotto la sua ricerca sulla spettroscopia laser che gli è valsa il Premio Nobel per la fisica nel 1997.

I dipendenti dei Bell Labs chiamavano questo edificio The Biggest Mirror Ever, un modo scherzoso di riferirsi alla facciata in vetro costruita da Saarinen. Come detto, fino al 2007 l’edificio è stato la sede dei Bella Labs, poi AT&T ha deciso di spostare altrove la sua unità di ricerca e sviluppo e The Biggest Mirror Ever è rimasto vuoto per sei anni, fino a quando, nel 2013, l’immobiliarista Ralph Zucker lo ha acquistato e lo ha trasformato in un multi-purpose hub con uffici, ristoranti, negozi, sale per eventi, senza modificarne l’architettura originale. Ovviamente, da quando Severance è arrivata su Apple TV+ è anche luogo di pellegrinaggio per gli appassionati della serie.