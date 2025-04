Lorde ha organizzato un concerto in un parco di New York per lanciare il suo nuovo singolo, poi l’ha annullato, poi ci è andata lo stesso

Nonostante la polizia avesse intimato alla folla di disperdersi, tutti sono rimasti lì ad aspettarla finché non è arrivata e ha cantato "What Was That", la sua nuova canzone.

23 Aprile 2025

Di Lorde si è tornato a parlare ormai dall’estate scorsa (aka brat summer), grazie al suo toccante e sincero duetto con Charli xcx, nella versione remix di “Girl, so confusing”, celebrato come un racconto perfetto delle tensioni e i confronti che spesso accompagnano l’amicizia femminile e diventato uno dei brani più amati di tutto l’album. Più recentemente, la cantautrice neozelandese si è esibita insieme a Charli sul palco del Coachella, un’esibizione molto chiacchierata anche per via del suo look (maglietta e pantaloni riflettenti), molto semplice e, sempre secondo i commentatori, decisamente “mascolino”. Dopo 4 anni dal suo ultimo album (Solar Power, 2021), il 16 aprile Lorde ha pubblicato su TikTok, completamente a sorpresa, un frammento di una nuova canzone, “What Was That” facendo impazzire i suoi fan, già pronti a inaugurare la “Lorde Summer” con un suo nuovo album. Nel micro-video la si vedeva camminare per il Washington Square Park di New York: è proprio lì che martedì 22 aprile Lorde ha deciso di esibirsi per i suoi fan, dando loro appuntamento alle ore 19, come se fossero un gruppetto di amici, tramite una storia Instagram (dove, ricordiamo, è seguita da 11 milioni di follower).

Alle 19 Lorde ha dovuto fare un’altra storia informando i partecipanti che l’evento era stato interrotto dalle guardie forestali e dalla polizia locale (pare ci fosse gente che si arrampicava sugli alberi nella speranza di vedere meglio). «Sono davvero stupita da quanti di voi si siano presentati!!!», ha scritto (“Ma Lorde sa di essere famosa?”, titola Vulture commentando l’evento e sottolineando la strana decisione della cantante e del suo team di non chiedere nemmeno un permesso per l’evento, richiesto dai parchi di New York anche per gli eventi di media grandezza). «Ma mi stanno dicendo che dovete disperdervi… Mi dispiace tanto», ha continuato.

Com’era prevedibile, gran parte della folla è rimasta lì per l’ora successiva, finché Dev Hynes (Blood Orange, che si suppone abbia lavorato all’album in arrivo) – non è arrivato con un altoparlante che sparava a tutto volume “What Was That”. Poco dopo le 21:30 Lorde è finalmente apparsa, fermandosi a ringraziare i fan presenti prima di iniziare a cantare la sua canzone (fino a quel momento, ricordiamo, ce n’era solo un breve frammento su TikTok). Ora, grazie a Pitchfork, sappiamo che la canzone continua così: «I’m missing you / And all the things we used to do / MDMA in the back garden, blow our pupils up / We kissed for hours straight but baby, what was that? / I remember saying then / This is the best cigarette of my life / Well I want you just like that».