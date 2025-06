La copertina del nuovo album di Sabrina Carpenter sta facendo litigare i suoi fan

12 Giugno 2025

Uscirà a fine estate, il 29 agosto 2025, ma a poche ore dall’annuncio, il nuovo album di Sabrina Carpenter Man’s Best Friend è già al centro di vivacissimi dibattiti. Non poteva essere altrimenti, dato che i pochi dettagli forniti in merito – il titolo e l’immagine di copertina dell’EP postati dalla cantante sui suoi profili social ufficiali – sono un’autentica provocazione.

L’espressione “il miglior amico dell’uomo” – la traduzione letterale del titolo inglese dell’album – solitamente fa riferimento al cane. In effetti su una delle due cover dell’album appare il collarino di un cagnolino con inciso il titolo dell’album sulla medaglietta a forma di cuore. È il confronto con la seconda immagine a rendere palese la provocazione: la pop star inginocchiata di fronte a un paio di gambe di uomo in completo scuro di cui non vediamo il volto, che le tiene una ciocca di capelli biondi a mo’ di guinzaglio. Lei, fasciata in un elegante abito nero e con tanto di tacchi a spillo, guarda quasi in camera e sembra apprezzare la dinamica. Si torna quindi all’immagine del cagnolino: il cuore appare in tutti gli outfit della cantante che spesso indossa abiti dello stesso azzurro cielo del collarino a cui è attaccata la medaglietta. Inoltre il manto del cane è molto vicino al color biondo della capigliatura di lei: non proprio un’allusione sottile, anche per chi non è fan.

Una provocazione sexy, in linea con l’immagine di una star nata nella scuderia Disney Channel e che ha molto faticato ad emergere. Ci è riuscita plasmandosi addosso l’immagine della pin up d’altri tempi, bionda, iper femminile, capace di continui doppi sensi maliziosi nei testi e sul palco, ma anche di canzoni vendetta contro i suoi ex e le loro mancanze alla Taylor Swift per intenderci, che guarda caso è una sua fan. L’ultimo singolo di Carpenter s’intitola “Manchild” e sarebbe una frecciata ai danni dell’ex Barry Keoghan, colpevole di averla tradita, stando ai suoi fan.