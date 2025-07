Sono arrivate le prime foto dal set del Diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway ha condiviso video e immagini nei ritrovati panni di Andy Sachs.

22 Luglio 2025

Nelle prime foto dal set di Il diavolo veste Prada 2 Anne Hathaway arriva a New York con un abito a scacchi colorati Gabriela Hearst e una custodia per abiti con il logo della famosa rivista di moda Runway. Il primo look postato dall’attrice sui social è un completo gessato di Jean Paul Gaultier con gilet e pantaloni, una tracolla in pelle vintage di Coach e una collana di Jemma Wynne. A giudicare dall’immagine la situazione di Andy è sì cambiata (da stagista a donna in carriera) ma è anche rimasta la stessa, visto che la vediamo mentre corre nel traffico di New York col telefono all’orecchio. In un’altra foto, sempre sul set, l’attrice indossa dei sandali Chanel che sembrano stranamente comodi (forse anche lei ha imparato che esistono validissime alternative ai tacchi). Su TikTok Hathaway ha voluto incrementare l’hype nei confronti della serie pubblicando un video in cui si prepara per “andare al lavoro”, cioé sul set di Il diavolo veste Prada 2: a giudicare dai commenti, praticamente tutti hanno colto la citazione dal celebre monologo di Miranda, visto che l’attrice (che rispetto al film originale è cambiata davvero pochissimo) indossa un maglioncino color ceruleo. Le riprese sono iniziate a fine giugno: non esiste ancora un trailer ufficiale, ma è stata confermata già la data di uscita, cioé il primo maggio 2026 (molto vicino al Met Gala, quindi, che da tradizione si tiene il primo lunedì di maggio). Oltre ad Anne Hathaway, nel film torneranno Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci.