17:13 giovedì 2 ottobre 2025
Grazie all’AI si è scoperta l’identità dell’assassino nazista ritratto in una famosa foto della Seconda guerra mondiale Dopo anni di ricerca, lo storico Jürgen Matthäus è riuscito a dare un nome al soldato fotografato mentre uccide un ebreo in una strage del Terzo Reich in Ucraina.  
Il nuovo film di Taylor Swift non è ancora uscito ma si sa già che sarà un successo The Official Release Party of a Showgirl arriva domani anche in Italia, in Usa ha incassato 40 milioni solo con le prevendite.
In Grecia ci sono grandi proteste contro la legge che introdurrà la giornata lavorativa di 13 ore Dopo l'annuncio del Primo ministro Kyriakos Mitsotakis i sindacati hanno bloccato porti, strade e fabbriche per un giornata intera.
Secondo il Global Ship Tracking Intelligence c’è una nave della Flotilla che sta ancora navigando verso la Striscia di Gaza È la Mikeno, che però risulta ferma e con la quale si sarebbero persi i contatti: dalle mappe risulta molto vicina alla costa di Gaza.
È uscito il primo trailer del Frankestein di Guillermo Del Toro, in cui il mostro di Frankenstein però a malapena si intravede Il film arriverà nei cinema italiani in distribuzione limitata il 22 ottobre, per poi approdare su Netflix il 7 novembre.
Per i 25 anni di Una mamma per amica Warner Bros. costruirà nei suoi studi una vera Stars Hollow che i fan potranno visitare Una replica nei minimi dettagli della cittadina, a partire dalla casa delle protagoniste Rory e Lorelai Gilmore.
Una sentenza in India ha stabilito che i medici devono smettere di scrivere le ricette in una grafia illeggibile La Corte indiana ha anche imposto al governo di includere lezioni di calligrafia nel programma di studi delle facoltà di Medicina.
A vent’anni di distanza, la polizia è tornata a indagare sulla morte di Hunter S. Thompson La vedova Anita ha chiesto di far esaminare i verbali a una parte terza, per chiarire definitivamente le circostanze del suicidio del marito.
Politica

In Grecia ci sono grandi proteste contro la legge che introdurrà la giornata lavorativa di 13 ore

Dopo l'annuncio del Primo ministro Kyriakos Mitsotakis i sindacati hanno bloccato porti, strade e fabbriche per un giornata intera.

02 Ottobre 2025

Mentre in tutto il mondo si parla di settimana lavorativa più corta, dell’importanza di equilibrio tra lavoro e vita privata e di burnout, il governo greco vuole introdurre alcune leggi sul lavoro che porterebbero la giornata lavorativa a 13 ore. I sindacati ieri, mercoledì 1 ottobre, hanno indetto uno sciopero di 24 ore che ha fermato il Paese. Come scrive il Guardian, sia ad Atene che a Salonicco i trasporti sono stati bloccati, mentre il personale ospedaliero, gli insegnanti e i dipendenti pubblici hanno smesso di lavorare. Anche i mari intorno alla capitale si sono svuotati poiché gli equipaggi dei traghetti, rispondendo alle richieste dei sindacati, hanno tenuto le navi nei porti.

Secondo l’agenzia statistica dell’Ue, Eurostat, i greci lavorano in media 39,8 ore alla settimana, quattro ore in più della Ue, che è di 35,8 ore. Secondo gli esperti, portare la giornata lavorativa a 13 ore sarebbe dannoso sia per l’economia che, ovviamente, per i lavoratori. Il rischio principale è il burnout, un rischio che si rifletterebbe anche sulla produttività dei lavoratori e sulla qualità dei servizi da questi erogati e sulle merci da loro prodotte.

Ma già l’anno scorso il governo greco aveva scatenato una reazione altrettanto rabbiosa quando aveva introdotto la settimana lavorativa lunga: sei giorni di lavoro, iniziativa parte di un programma di adesione volontario pensato per le imprese private nel settore turistico e in altri settori che forniscono servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. I sindacati avevano condannato la misura definendola «barbara». Da quando è entrato in carica, nel luglio 2019, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha affermato di voler rendere il mercato del lavoro greco più flessibile, riducendo il potere dei sindacati e la predominanza del contratto collettivo nazionale. In occasione dello sciopero dell’1 ottobre, il Primo ministro si è giustificato dicendo che l’introduzione della giornata lavorativa da 13 ore darebbe la possibilità alle persone che svolgono due o più lavori di concentrarsi su uno solo.

