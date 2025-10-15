Hype ↓
Londra è la città europea che sta battendo ogni record in fatto di telefoni rubati Solo nel 2024 ne sono stati rubati più di 80 mila, la maggior parte dei quali rivenduti poi sul mercato nero internazionale.
È morto Drew Struzan, l’illustratore che ha disegnato le locandine di moltissimi successi di Hollywood Star Wars, Indiana Jones, Ritorno al futuro, E.T, Blade Runner, I Goonies, La cosa: la locandina che vi viene in mente pensando a questi film l'ha disegnata lui.
I lettori di Jia Tolentino non hanno preso bene la sua collaborazione con Airbnb Sia gli ammiratori che i detrattori sono rimasti molto delusi dalla sua decisione di lavorare con un'azienda come Airbnb.
De Niro e Al Pacino sono i protagonisti della nuova campagna Moncler Si chiama Warmer Together e vuole celebrare «le emozioni e il calore dello stare insieme».
È morto D’Angelo, l’artista che ha prima rivoluzionato e poi abbandonato la musica soul Aveva 51 anni ed era malato di cancro. Lascia in eredità tre album diventati culto e una storia personale caratterizzata dal difficile rapporto col successo.
Dei 10 film più visti al cinema in Italia nell’ultima settimana, metà sono vecchi titoli tornati in sala Nell'ottobre del 2025, tra i film più visti in Italia ce n'è uno del 1971, uno del 1997, uno del 2001 e uno del 2009.
Nel suo primo viaggio diplomatico all’estero, il ministro degli Esteri afghano ha dovuto affrontare un grosso problema: le giornaliste Ospite in India, Amir Khan Muttaqi ha cercato in tutti i modi di evitare di rispondere alle domande delle giornaliste, escludendole anche dalle conferenze stampa.
Temu ha raddoppiato i guadagni in Europa nonostante una forza lavoro composta da otto dipendenti soltanto Otto persone per gestire gli ordini, il servizio clienti, il sito, oltre alla parte burocratica, amministrativa e fiscale.
15 Ottobre 2025

Londra è diventata la nuova capitale mondiale dei furti di cellulare. Solo lo scorso anno ne sono stati rubati più di 80 mila e, se fino a poco tempo fa questi reati rappresentavano una piccola percentuale nei grafici di Scotland Yard, oggi sono diventati una priorità. Il rimedio, quasi banale a dirsi, sarebbe smettere di utilizzare il cellulare in pubblico in ogni momento. Per i ladri, il bersaglio perfetto resta il pedone distratto che cammina sul marciapiede con lo sguardo fisso sullo schermo.

L’aumento dei furti di cellulare, almeno in Inghilterra, è dovuto principalmente ai tagli ai fondi della polizia iniziati nel 2010 e alla crescita del mercato nero cinese, dove, come riporta il New York Times, un telefono rubato può valere fino a 5 mila dollari. La Cina è diventata un terreno fertile per questo commercio illegale perché alcuni fornitori di rete non aderiscono all’iniziativa internazionale che blocca i dispositivi segnalati come rubati inserendoli in una apposita lista nera. Oltre al contrabbando, alla disastrosa situazione londinese ha contribuito anche la decisione della Met (la Metropolitan Police) che, dal 2017, ha annunciato la decisione di smettere di indagare sui reati minori con scarse possibilità di arresto e condanna, concentrando le risorse sulla persecuzione dei reati di sangue e sessuali.

L’attenzione dei media è esplosa dopo le retate del mese scorso a Londra, che hanno portato alla luce una rete di intermediari legata a negozi di telefoni di seconda mano, parte, secondo la polizia, di un’organizzazione criminale internazionale. Al termine dell’operazione, durata due settimane, gli investigatori hanno sequestrato circa mille iPhone rubati pronti alla spedizione. L’indagine era scattata sulla base del ritrovamento di un solo cellulare da parte di uno dei derubati, poi tracciato con l’app “Find My” fino a un deposito vicino all’aeroporto di Heathrow.

