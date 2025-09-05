Hype ↓
News ↓
17:19 venerdì 5 settembre 2025
Marco Bellocchio girerà un film su Sergio Marchionne Le riprese sono previste per il 2026 e si svolgeranno in Italia, Stati Uniti e Canada.
Il responsabile per la Salute della Florida ha detto che eliminerà tutte le vaccinazioni obbligatorie Non solo quelle legate al Covid ma anche quelle che riguardano le fasce più giovani, dal morbillo all’epatite B.
Lena Dunham ha annunciato la data di uscita del suo nuovo libro, Famesick Un memoir scritto nell'arco di sette anni che parla di «malattia, dipendenza e sofferenza amorosa».
A Broadway è arrivato il musical dell’Italian Brainrot e durante la prima ovviamente è successo di tutto Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur è stato arrestato, il pubblico l'ha presa male, la protesta è arrivata fino a Times Square.
Drake ha girato un lungometraggio in cui se ne va in giro per i luoghi di culto di Milano C'è anche la Bocciofila Caccialanza di via Padova, dove incontra Sfera Ebbasta.
Trump vuole cambiare il nome del ministero della Difesa in ministero della Guerra Non il più rasserenante dei messaggi per il mondo, il fatto che il segretario alla Difesa Pete Hegseth diventi segretario alla Guerra. 
Un quadro trafugato dai nazisti è stato ritrovato in Argentina grazie a un annuncio immobiliare È il "Ritratto di signora” del pittore italiano Giuseppe Ghislandi, meglio conosciuto come Fra Galgario.
È morto a 91 anni Giorgio Armani Con infinito cordoglio, il gruppo Armani ha annunciato la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore.
Politica

Il responsabile per la Salute della Florida ha detto che eliminerà tutte le vaccinazioni obbligatorie

Non solo quelle legate al Covid ma anche quelle che riguardano le fasce più giovani, dal morbillo all’epatite B.

05 Settembre 2025

In Florida il dibattito sui vaccini non è più soltanto un lascito della pandemia, ma il terreno su cui Ron DeSantis e il suo Direttore sanitario Joseph A. Ladapo stanno ridisegnando i confini del rapporto tra Stato e salute pubblica. Mercoledì, in una palestra di una scuola cristiana nei pressi di Tampa, i due hanno annunciato l’intenzione di abolire tutti gli obblighi vaccinali. Non solo quelli legati al Covid-19, già messi in discussione da tempo, ma anche quelli di lunga data che riguardano le fasce più giovani, dal morbillo all’epatite B.

Ladapo, nominato da DeSantis nel 2021, è diventato uno dei volti più controversi della sanità americana. Al comizio, come racconta Patricia Mazzei sul New York Times, ha parlato per slogan davanti a un pubblico plaudente: «Chi sono io per dirvi cosa vostro figlio dovrebbe assumere?», «Il vostro corpo è un dono di Dio». Un lessico che intreccia libertà individuale, religione e politica, trasformando l’evento in un ibrido tra comizio e manifesto ideologico. Ma i dati del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mostrano l’altra faccia, secondo il Washington Post, il 2025 è l’anno peggiore per il morbillo da oltre trent’anni, e la Florida è indietro nelle vaccinazioni dei bambini dell’asilo (88,7% contro il 92% nazionale), con rischi crescenti anche per parotite e rosolia.

Eppure, l’operazione ha un respiro che va oltre la sanità. Da un lato, DeSantis sembra voler consolidare la propria identità politica a destra, dopo la mancata corsa presidenziale e il ritorno di Trump alla Casa Bianca. Dall’altro, l’annuncio si inserisce in un contesto in cui l’amministrazione federale, con Robert F. Kennedy Jr. al dipartimento della salute, ha alimentato lo scetticismo verso la medicina istituzionale. In ogni caso, come riporta il New York Times, DeSantis promette che la Florida “resterà all’avanguardia”. Resta da capire se lo sarà come modello di autonomia individuale o come epicentro di nuove emergenze sanitarie.

Articoli Suggeriti
Politica
Trump vuole cambiare il nome del ministero della Difesa in ministero della Guerra

Non il più rasserenante dei messaggi per il mondo, il fatto che il segretario alla Difesa Pete Hegseth diventi segretario alla Guerra. 

Politica
Alla parata militare cinese Putin e Xi Jimping hanno parlato di immortalità e di come ottenerla

L'appassionata conversazione è stata registrata dai microfoni della televisione di stato cinese durante la parata militare a Pechino.
Leggi anche ↓
Politica
Trump vuole cambiare il nome del ministero della Difesa in ministero della Guerra

Non il più rasserenante dei messaggi per il mondo, il fatto che il segretario alla Difesa Pete Hegseth diventi segretario alla Guerra. 

Politica
Alla parata militare cinese Putin e Xi Jimping hanno parlato di immortalità e di come ottenerla

L'appassionata conversazione è stata registrata dai microfoni della televisione di stato cinese durante la parata militare a Pechino.

Politica
Alla grande parata militare di Xi Jinping in Cina hanno partecipato anche dei soldati-lupi-robot

Hanno sostituito i loro predecessori, i cani-robot, che evidentemente non hanno soddisfatto i generali cinesi.

Politica
Sulla Global Sumud Flotilla c’è anche la scrittrice Naoise Dolan

«Qualunque cosa accada sulla barca non potrà causarmi più disperazione di quanta ne provocherebbe il non fare nulla», ha detto.

Politica
di Giulio Silvano
Emilio Fede è stato l’aiutante che ogni cattivo desidera

È morto a 94 anni il giornalista simbolo del berlusconismo, la sua vita è una parabola, tragica e comica, che racconta cosa si può arrivare a fare per difendere il proprio messia.

Politica
Anche la più importante associazione di studiosi del genocidio del mondo dice che quello che sta avvenendo a Gaza è un genocidio

L'International Association of Genocide Scholars ha pubblicato una risoluzione in cui condanna apertamente Israele.