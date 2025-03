Darren Aronofsky sembra più che mai intenzionato a girare un biopic su Elon Musk

Elon Musk sarà anche un personaggio orrendo, su questo non abbiamo più dubbi, ma è indubbiamente un ottimo materiale per un film. E quale regista migliore di Darren Aronofsky per raccontare la sua vita? Che il regista di Requiem for a Dream e Black Swan avrebbe collaborato con A24 per dirigere un film biografico su di lui, lo sapevamo già dal 2023. Se vogliamo fidarci di World of Reel, che ci azzecca sempre, le riprese dovrebbero cominciare questo autunno, subito dopo che il regista avrà terminato la promozione per Caught Stealing, il thriller con Austin Butler e Zoë Kravitz che negli Usa uscirà il 29 agosto 2025.

Per il suo nuovo progetto Aronofsky si baserà sul libro Musk del famoso biografo Walter Isaacson – lo stesso che ha scritto la biografia di Steve Jobs e Einstein – uscito anche in Italia con Mondadori nel 2023. In quell’uscita del libro scatenò una guerra tra i registi e gli studios più importanti, che volevano accaparrarsi i diritti. Alla fine vinse A24, sborsando, ovviamente, una somma a otto cifre. Non sarà la prima volta che il regista collabora con A24: lo aveva già fatto per The Whale, il film che aveva fatto vincere un Oscar a Brendan Fraser. E ora, molto probabilmente, ci stiamo chiedendo tutti la stessa cosa: chi interpreterà Elon Musk?