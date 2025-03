Politica

La Commissione europea invita i cittadini ad avere sempre a disposizione cibo per sopravvivere almeno tre giorni

Lo fa in un documento ufficiale che verrà presentato oggi, in cui si spiega che è meglio farsi trovare pronti alla prossima crisi.

26 Marzo 2025

Come scrivevamo in questo articolo sul manuale di sopravvivenza alla guerra che il governo francese invierà a tutti i cittadini del Paese, tre indizi fanno una prova, giusto? L’opuscolo svedese è stato il primo, il manuale francese il secondo, eccoci al terzo e dunque alla prova: la Commissione europea sta per pubblicare un documento in cui si invitano tutti i cittadini dell’Unione ad avere sempre a disposizione «cibo a sufficienza per almeno 72 ore, in caso di crisi».

In sostanza: non si sa mai, la prossima crisi potrebbe arrivare oggi, meglio essere pronti e non dare per scontato di poter andare al supermercato né di riuscire a ordinare la spesa online. Come si legge su Politico, il documento ricorda ai cittadini che in una qualsiasi crisi «il periodo iniziale è fondamentale». Il periodo iniziale di cosa? Le risposte qui sono diverse ma tutte ugualmente spaventose: un’altra pandemia, una catastrofe ambientale, una guerra.

La vice Presidente della Commissione, Roxana Mînzatu, presenterà il documento oggi, 26 marzo. Sempre a Politico, Mînzatu ha spiegato che il punto del documento è «prevenire è meglio che curare». L’obiettivo è aiutare le persone «a organizzare le loro case e le loro famiglie»: nelle 17 pagine di questo (ennesimo, si potrebbe dire) manuale di sopravvivenza, ci sono tutte le informazioni indispensabili per «creare un’Unione europea forte, che sappia resistere e anticipare le minacce e pericoli, a prescindere dalla loro natura».