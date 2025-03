Pop

La foto di Zendaya in pizzeria a Favignana è diventata un meme

L'attrice è in Sicilia per girare delle scene dell'Odissea, il prossimo film di Christopher Nolan.

31 Marzo 2025

Buona parte della A List (le più famosi, le più amate, le più ricche tra le celebirty) di Hollywood in questi giorni è in Sicilia, in particolare a Favignana. Sono lì per girare delle scene dell’Odissea di Christopher Nolan, che ha voluto girare proprio qui per una questione di fedeltà al testo omerico. Matt Damon (Ulisse sarà lui), Tom Holland (Telemaco), Anne Hathaway (Penelope), Lupita Nyong’o (Clitemnestra), Charlize Theron (Circe), Benny Safdie (Agamennone), tutti arrivati negli scorsi giorni (ad aspettarli c’era un sacco di gente sia all’aeroporto di Trapani-Birgi che al Falcone Borsellino di Palermo), pronti alle riprese approfittando del primo sole primaverile. E, ovviamente, alla lista va aggiunta forse l’attrice più famosa del mondo in questo momento: Zendaya, che nell’Odissea di Nolan interpreta la dea Atena.

Nelle ultime ore, Zendaya è stata fotografata in giro per Favignana, occhiali scuri, cappotto scuro, faccia seria di chi è lì per lavorare non per godersi il mare, il sole, il vento. Una sua foto, in particolare, è già diventata meme, sia per l’espressione dell’attrice, che si presta oggettivamente molto alla memizzazione, che per l’ambientazione della stessa: è seduta a un tavolino, è all’aperto, accanto a lei il muro e l’insegna del locale nel quale si è fermata per mangiare un boccone: La regina delle Egadi, pizzeria, taglieri pranzi veloci.

C’è anche un video che sta girando molto sui social, in cui si vede Zendaya – sarà prima o dopo il pranzo veloce alla regina delle Egadi? – che passeggia per Favignana con una tranquillità impensabile a Los Angeles ma non solo a Los Angeles, in qualsiasi città del mondo. Nessuno la riconosce, diverse persone le passano accanto senza farci caso. Sarà contenta Zendaya, che potrà godersi un paio di settimane sì di lavoro ma anche di santa pace: dopo le riprese tra Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e Castello di Santa Caterina, tutta la troupe e il cast si sposterà dall’altra parte della Sicilia, per girare altre scene nell’arcipelago delle Eolie. Resteranno fino a metà aprile e poi partiranno per la prossima location. Il risultato lo si potrà vedere in sala dal 16 luglio del 2026, data di uscita confermata per gli Stati Uniti (per l’Italia siamo ancora in attesa).