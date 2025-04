È uscito il trailer del reboot di Una pallottola spuntata

04 Aprile 2025

Eccoci a parlare dell’ennesimo reboot: stavolta il cult che dobbiamo preoccuparci di veder rovinato è Una pallottola spuntata (The Naked Gun in inglese), capolavoro della parodia slapstick americana (firmato da David Zucker, Jim Abrahams e Jerry Zucker, gli autori di L’aereo più pazzo del mondo, altro cult) caratterizzato da una comicità assurda, esagerata, surreale e nonsense e dal suo protagonista, un indimenticabile, esilarante, Leslie Nielsen, che nella trilogia vestiva i panni dell’assurdamente serioso e maldestro Frank Debrin, tanto imbranato quanto innamorato dell’affascinante Jane Spencer (Priscilla Presley). Ebbene sì, tra le uscite annunciate al CinemaCon di Hollywood che si sta svolgendo questa settimana c’è anche il reboot di Una pallottola spuntata.

L’attore Liam Neeson interpreterà Frank Drebin Jr., il figlio del poliziotto. La scelta potrebbe sembrare abbastanza sorprendente, dato che Neeson , 72 anni, è conosciuto per ruoli non certo comici (parliamo di Schindler’s List), ma è un po’ la stessa cosa che successe a Leslie Nielsen, che prima di diventare una leggenda della commedia aveva sempre interpretato ruoli drammatici. A dirigere il film sarà Akiva Schaffer, del trio comico statunitense The Lonely Island, mentre Seth MacFarlane, creatore dei Griffin, si occuperà della produzione. Commentando il trailer, Variety scrive che il reboot avrà: «Commedia dell’assurdo, estetica da film d’azione, Liam Neeson in mutande e uniforme da scolaretta e, naturalmente, una battuta di O.J. Simpson».