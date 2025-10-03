Hype ↓
16:43 venerdì 3 ottobre 2025
Nel nuovo album di Taylor Swift ci sarebbe un dissing molto pesante contro Charli XCX Swift non fa nomi, ma i fan sono sicuri che la persona di cui parla in “Everything is Romantic” sia Charli. Gli indizi, in effetti, sono tanti.
Dalla Sicilia è già salpata una nuova Flotilla in viaggio verso Gaza La Madleen e altre otto navi, partite sabato scorso, sono già nei pressi delle coste greche e si avvicinano al blocco israeliano.
Il bambino sulla copertina di Nevermind ha perso la causa per pedopornografia che aveva intentato contro i Nirvana Spencer Elden aveva accusato la band di diffusione di materiale pedopornografico, ma un giudice ha stabilito che in quella foto non c'è nulla di male.
Grazie all’AI si è scoperta l’identità dell’assassino nazista ritratto in una famosa foto della Seconda guerra mondiale Dopo anni di ricerca, lo storico Jürgen Matthäus è riuscito a dare un nome al soldato fotografato mentre uccide un ebreo in una strage del Terzo Reich in Ucraina.  
Il nuovo film di Taylor Swift non è ancora uscito ma si sa già che sarà un successo The Official Release Party of a Showgirl arriva domani anche in Italia, in Usa ha incassato 40 milioni solo con le prevendite.
In Grecia ci sono grandi proteste contro la legge che introdurrà la giornata lavorativa di 13 ore Dopo l'annuncio del Primo ministro Kyriakos Mitsotakis i sindacati hanno bloccato porti, strade e fabbriche per un giornata intera.
Secondo il Global Ship Tracking Intelligence c’è una nave della Flotilla che sta ancora navigando verso la Striscia di Gaza È la Mikeno, che però risulta ferma e con la quale si sarebbero persi i contatti: dalle mappe risulta molto vicina alla costa di Gaza.
È uscito il primo trailer del Frankestein di Guillermo Del Toro, in cui il mostro di Frankenstein però a malapena si intravede Il film arriverà nei cinema italiani in distribuzione limitata il 22 ottobre, per poi approdare su Netflix il 7 novembre.
Pop

Nel nuovo album di Taylor Swift ci sarebbe un dissing molto pesante contro Charli XCX

Swift non fa nomi, ma i fan sono sicuri che la persona di cui parla in “Everything is Romantic” sia Charli. Gli indizi, in effetti, sono tanti.

03 Ottobre 2025

Non è passata inosservata la settima traccia di The Life of a Showgirl, il nuovo album di Taylor Swift. La canzone “Actually Romantic” infatti, per posizionamento e titolo sembra fare il verso alla hit “Everything is Romantic” di Charli XCX (settimo, sarà una coincidenza, brano di Brat), che si accredita così come ultima vittima degli strali e delle frecciate musicali della collega americana, con cui nel 2018 si era esibita sul palco del Reputation Tour. Tutto inizia nel 2024, quando i fan di Charli XCX interpretano parte del testo di “Sympathy is a Knife” come un riferimento proprio a Swift. Non si tratta  però di un dissing, ma semmai di una ammissione di debolezza. All’epoca infatti Swift frequentava Matty Healy, il cantante dei 1975, band dell’allora fidanzato e attuale marito di Charli, George Daniel. Nella canzone Charli spiega di sentirsi minacciata dalla presenza di una ragazza carismatica nel backstage della band e di sperare che la storia tra lei e il frontman della band finisca presto: «Non voglio condividere questo spazio, non voglio fare un sorriso di circostanza. Questa ragazza stimola le mie insicurezze. Non so se è reale o se sto andando in paranoia».

In seguito Charli ha smentito che la canzone si riferisse a Taylor Swift, che però non sembra averle creduto. In “Actually Romantic” – ovviamente senza mai citarla per nome – accusa la cantante inglese di averle dato della “Barbie noiosa” alle sue spalle, ma solo «quando la cocaina le ha dato il coraggio di farlo». Nel testo la popstar americana accusa poi Charli di aver gioito quando il suo ex Matty Healey l’ha ghostata. Nel ritornello, tra l’ironico e il caustico, dice di essere onorata delle attenzioni di Charli, così ossessive da farle dire che «nessun uomo mi ha mai amata tanto». L’ultima stoccata è mirata a ridimensionare il coinvolgimento emotivo di Swift stessa nel dissing: nel testo della canzone ritrae Charli come ossessionata mentre per lei gli attacchi di Charlie sarebbero una cosa da nulla: «Come un chihuahua giocattolo che mi abbaia da una borsetta minuscola. Ecco quanto fa male».

