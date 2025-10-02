Hype ↓
Grazie all’AI si è scoperta l’identità dell’assassino nazista ritratto in una famosa foto della Seconda guerra mondiale Dopo anni di ricerca, lo storico Jürgen Matthäus è riuscito a dare un nome al soldato fotografato mentre uccide un ebreo in una strage del Terzo Reich in Ucraina.  
Il nuovo film di Taylor Swift non è ancora uscito ma si sa già che sarà un successo The Official Release Party of a Showgirl arriva domani anche in Italia, in Usa ha incassato 40 milioni solo con le prevendite.
In Grecia ci sono grandi proteste contro la legge che introdurrà la giornata lavorativa di 13 ore Dopo l'annuncio del Primo ministro Kyriakos Mitsotakis i sindacati hanno bloccato porti, strade e fabbriche per un giornata intera.
Secondo il Global Ship Tracking Intelligence c’è una nave della Flotilla che sta ancora navigando verso la Striscia di Gaza È la Mikeno, che però risulta ferma e con la quale si sarebbero persi i contatti: dalle mappe risulta molto vicina alla costa di Gaza.
È uscito il primo trailer del Frankestein di Guillermo Del Toro, in cui il mostro di Frankenstein però a malapena si intravede Il film arriverà nei cinema italiani in distribuzione limitata il 22 ottobre, per poi approdare su Netflix il 7 novembre.
Per i 25 anni di Una mamma per amica Warner Bros. costruirà nei suoi studi una vera Stars Hollow che i fan potranno visitare Una replica nei minimi dettagli della cittadina, a partire dalla casa delle protagoniste Rory e Lorelai Gilmore.
Una sentenza in India ha stabilito che i medici devono smettere di scrivere le ricette in una grafia illeggibile La Corte indiana ha anche imposto al governo di includere lezioni di calligrafia nel programma di studi delle facoltà di Medicina.
A vent’anni di distanza, la polizia è tornata a indagare sulla morte di Hunter S. Thompson La vedova Anita ha chiesto di far esaminare i verbali a una parte terza, per chiarire definitivamente le circostanze del suicidio del marito.
Quella che si aprirà domani nei cinema di tutto il mondo non è solo una tre giorni che riporterà i fan di Taylor Swift nelle sale dopo i numeri da record registrati dal suo concert movie Taylor Swift. The Eras Tour. È una vera e propria prova di forza, per stabilire il peso specifico della cantante in ambito cinematografico. Dal 3 al 5 ottobre 2025 i cinema di tutto il mondo proietteranno The Official Release Party of a Showgirl. Si tratta di un film evento “apparso” sui radar pochi mesi fa e che ha subito scatenato un aggiornamento delle strategie distributive delle uscite di ottobre. Alcune major hanno spostato i loro film più importanti alle settimane successive, lasciando a Swift – capace di “prenotarsi” un numero cospicuo di sale in buona parte del globo, pur bypassando i distributori tradizionali – sostanziale campo libero. E i dati, diffusi tra gli altri anche da Variety, sembrano dare ragione alla cantante: 40 milioni di incasso previsti soltanto con le prevendite negli Stati Uniti.

In una settimana così scarica di uscite importanti, Swift insomma deve vedersela solo con sé stessa. La sfida però non è da poco: The Official Release Party of a Showgirl infatti non è un concerto ripreso dal vivo, ma nei fatti la faraonica presentazione del suo nuovo video, quello del brano “The Fate of Ophelia”. Attorno alla premiere cinematografica del video, la cantante ha cucito un lungometraggio di ottantanove minuti di dietro le quinte, speciali, contenuti inediti legati al suo dodicesimo album in arrivo il prossimo venerdì, intitolato The Life of a Showgirl.  

Senza il traino ufficiale di un intero concerto l’ambiziosa Taylor Swift riuscirà a replicare i numeri del suo precedente passaggio cinematografico? Probabilmente no, anche considerando che si tratta di una distribuzione limitata per settantadue ore. Rimane il fatto che, stando ai dati delle prevendite e dalla soddisfazione trapelata anche dagli esercenti italiani, Swift è da annoverare tra i nomi che hanno contribuito a salvare il 2025 al botteghino, in un’annata non facile per le sale. Difficile poi immaginare un altro nome della scena musicale contemporanea con la forza mediatica e la capacità economica di pianificare un’operazione del genere, per giunta in contemporanea mondiale, per quello che è il più ambizioso lancio di un videoclip da anni a questa parte.

