Prada ha aperto un ristorante ispirato ai film di Wong Kar-wai

Si trova a Shangai e alla sua realizzazione ha collaborato anche il regista di "In the Mood for Love".

02 Aprile 2025

Se amate il Bar Luce, disegnato da Wes Anderson per Fondazione Prada a Milano, non potrete non amare il nuovo ristorante aperto a Shangai con la collaborazione di Wong Kar Wai, un progetto che intreccia arte, storia, cultura e gastronomia. Inaugurato negli spazi della bellissima villa Rong Zhai, dove hanno sede le mostre di Fondazione Prada a Shangai, il ristorante presenta arredi che raccontano una storia del legame duraturo tra Prada, Shanghai e Milano, accuratamente selezionati dalle vaste collezioni d’arte di Prada, insieme a squisiti mobili antichi cinesi. In cinese “Mi shang” significa “Milano incontra Shanghai” ma anche “essere ossessionati”. Disposto su quattro ambienti distinti all’interno della villa Rong Zhai, Mi Shang offre un concetto gastronomico all-day-long: una caffetteria con mix da colazione disponibile tutto il giorno, un ristorante dal menu ricercato, una sala relax-biblioteca e un reparto dedicato alla pasticceria artigianale.

Rompendo con i tradizionali concetti di ristorazione, Mi Shang Prada Rong Zhai celebra la fusione e l’innovazione fondendo creativamente le tradizioni culinarie italiana e cinese per raggiungere un equilibrio dinamico di sapori. Il menù è realizzato dall’Executive Chef Lorenzo Lunghi del Ristorante Torre, la cui esperienza abbraccia diversi ristoranti stellati Michelin, tra cui il Ristorante Gambero Rosso e Saturne. Nel frattempo, la selezione di dolciumi è sviluppata da Diego Crosara, un campione del mondo di pasticceria che ha lavorato come pasticcere per la Nazionale Italiana di Cucina e, dal 2018, come Direttore Creativo della Pasticceria di Marchesi 1824, un marchio del Gruppo Prada. Oltre alla sua eccezionale esperienza culinaria, Prada Rong Zhai rimane dedita al suo ruolo unico di salotto culturale urbano, continuando a ospitare due mostre d’arte annuali e vari eventi culturali che promuovono il dialogo multidisciplinare sullo sviluppo culturale urbano.