Quest’anno Miu Miu Summer Reads si tiene in un parco

Per la sua seconda edizione l'evento dedicato alla letteratura ha scelto gli spazi verdi di diverse città internazionali.

27 Giugno 2025

Dopo il successo della prima edizione (ne avevamo parlato qui), torna Miu Miu Summer Reads, una delle iniziative di Miu Miu volte a sottolineare l’impegno nei confronti del pensiero contemporaneo e della letteratura. Quest’anno l’evento ha scelto gli spazi verdi di diverse città internazionali, trasformati cosi in luoghi di lettura e riflessione. L’iniziativa avrà luogo il 27 e 28 giugno a Pechino, Hong Kong, Parigi e Milano, mentre a Osaka si terrà il 28 e 29 giugno. Aperto al pubblico, Miu Miu Summer Reads invita gli ospiti a immergersi in uno spazio unico, ogni città è caratterizzata da un colore distintivo e da un simbolo ex-libris – un omaggio al valore dei libri. Al centro dell’iniziativa, un’accurata selezione delle opere di due donne scrittrici visionarie che già avevamo avuto il piacere di approfondire durante il frequentatissimo Miu Miu Literary Club che si è tenuto ad aprile, a Milano, durante il Salone del Mobile: Simone de Beauvoir e Fumiko Enchi. In quest’occasione ai visitatori verrà offerta una copia a scelta tra Le Inseparabili e Onnazaka, entrambe personalizzate per l’occasione con un design esclusivo Miu Miu: copertine, segnalibri, fermalibri in metallo e timbri. Ma veniamo all’informazione che più ci interessa: a Milano il Miu Miu Summer Reads si tiene nel bellissimo Giardino delle Arti, in Via Palestro 8, sia oggi che domani, dalle 10 alle 19.