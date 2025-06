Per sposarsi a Venezia e farsi contestare dai veneziani Bezos ha speso almeno 40 milioni di euro

Una cifra assurda che però non gli basta nemmeno per entrare nella Top 5 dei matrimoni più costosi di sempre.

27 Giugno 2025

Per fortuna il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez sta per passare, così finalmente a Venezia potranno tornare a farla da padrone tutti gli altri turisti. Delle proteste dei residenti abbiamo parlato, delle risposte arrivate da sindaco e Presidente della regione anche, degli intoppi (minimi, a esser sinceri) incontrati dagli sposi pure. Come sempre quando si avvicina la fine della festa, ci si inizia a chiedere: ma chi paga? E quanto? Paga Bezos, e ci mancherebbe altro, questo non è certo una sorpresa. Diverso il discorso per la cifra che Bezos pagherà: 40 milioni di euro, stando alle stime riportate dal Guardian. Altri, come Cnn, dicono 50 milioni e forse anche di più.

Come si spendono 40 milioni di euro in un matrimonio? Innanzitutto, è più facile se invece che per un giorno si festeggia per tre giorni interi (esiste un metodo alternativo per misurare il tempo durante il matrimonio di Bezos, ovvero quante ore passano tra un cambio di vestito di Sánchez e l’altro: ne sono previsti 27 in tre giorni, sonno escluso). Poi, bisogna invitare almeno 200 persone, come hanno fatto Bezos e Sánchez. Ancora più facile se tutti i 200 invitati sono celebrity e Ceo, perché gli intrattenimenti dovranno inevitabilmente essere proporzionati: difficile impressionare Kim e Khloé Kardashian, Kris Jenner, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom e la regina di Giordania con un semplice giretto in gondola e un paio di cicchetti. Altro trucco per far alzare i costi del proprio matrimonio: affittare una flotta di jet privati per far arrivare gli invitati in città. Sempre secondo il Guardian, in questi giorni al Marco Polo di Venezia ne sarebbero atterrati addirittura novanta. A questo vanno poi aggiunte le spese per il catering, gli alloggi, gli yacht e tutte le altre minuzie.

Bezos e Sánchez hanno fatto tutto questo eppure non è bastato per arrivare in cima alla classifica dei matrimoni più costosi di sempre. Sopra i due novelli sposi, come si legge sull’Evening Standard, ci sono cinque coppie: il principe Carlo e la principessa Diana (matrimonio da 48 milioni, non si sa se la cifra è aggiustata per l’inflazione o no), Amit Bhatia e Vanisha Mittal (55 milioni), Isha Ambani e Anand Piramal (100 milioni), Anant Ambani e Radhika Merchant (600 milioni) e Khadija Uzhakhova and Said Gutseriev (un miliardo). Speriamo questa notizia non rovini la festa veneziana agli sposi.

