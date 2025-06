La collezione Autunno Inverno 2025 di The Attico

16 Giugno 2025

La collezione per l’Autunno Inverno 2025 di The Attico celebra quella che, per le fondatrice Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, è la necessità di cambiamento, quel carattere femminile di molteplicità che «la nostra donna certamente incarna, accogliendo i contrasti, persino le contraddizioni, anziché tentare di domarli, mentre esplora tante sfumature di sé quante sono le ore del giorno», come si legge nella nota ufficiale. La campagna è affidata al fotografo Vito Fernicola e ha come protagonista la top model Natasha Poly.

Tailoring dalle spalle importanti e capispalla decisi, con il trench come protagonista, la giacca varsity con grande logo sul retro che offre una fresca evoluzione del fortunato bomber del marchio; abiti, lunghi o corti, «aderenti e svelti». La stampa serpente e la pelliccia di mongolia sono un richiamo alla natura selvaggia. La collezione diventa tangibile attraverso una ricca gamma di tessuti come pelle, lana, denim, jersey, flanella, gabardine, raso e popeline, ma anche chiffon più leggeri e georgette. La palette di colori comprende neri, grigi, beige e verde oliva, accentata da note di rosso intenso e rosa chiaro. Gli stivali sopra il ginocchio suggellano l’atteggiamento quasi sfrontato della donna che incarna il brand, mentre gli stivaletti con tacco ricurvo, la borsa La Passeggiata e la nuova Day Off small aggiungono altre sfumature.