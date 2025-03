Il vestito indossato da Isabella Rossellini agli Oscar era un omaggio a David Lynch

Qualche mese fa girava la voce che grazie alla sua interpretazione di sette minuti e 51 secondi in Conclave, il thriller religioso diretto da Edward Berger e con protagonista Ralph Fiennes, Isabella Rossellini avrebbe potuto vincere l’Oscar. Non solo: secondo molti addetti ai lavori, Conclave, in cui Rossellini è una suora che si ritrova in mezzo alle lotte di potere che spaccano la Chiesa cattolica impegnata a scegliere un nuovo Papa, sarebbe stato la sorpresa degli Academy Award (non lo è stata: il film ha vinto “solo” un premio per la Miglior sceneggiatura non originale). Alla fine a vincere l’Oscar per la Migliore attrice non protagonista è stata Zoe Saldana, per la sua interpretazione in Emilia Pérez, ma Rossellini è comunque riuscita ad attirare l’attenzione su di sé, per un altro motivo. L’attrice ha infatti indossato un meraviglioso abito di velluto blu con cui ha chiaramente voluto omaggiare l’adorato David Lynch, morto il 16 gennaio 2025, e il suo film Blue Velvet del 1986, in cui Rossellini, che allora aveva 34 anni (oggi ne ha 72), indossa un abito di un tessuto e un colore molto simile. L’abito di velluto blu notte, firmato Dolce&Gabbana, è dotato di un lungo strascico e ha un dettaglio a mantella, mentre i gioielli Bvlgari sono quelli indossati da sua madre Ingrid Bergman in due occasioni: nel film Viaggio in Italia del 1954 e quando vinse il suo terzo Oscar nel 1975 per Omicidio sull’Orient Express.