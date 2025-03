Chi ha vinto gli Oscar

Si era capito che sarebbe andata così: Sean Baker era stato il più commentato e il più ripreso di tutti i registi candidati alla miriade di premi che precedono gli Oscar, l’attenzione è quasi sempre l’indicatore più affidabile in questa circostanza. Quattro Oscar per Anora, Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior montaggio: è soltanto la seconda volta nella storia del cinema che un regista vince quattro premi “individuali” per un film, l’unico precedente è stato Walt Disney nel 1954. A questi quattro premi va poi aggiunto il quinto, vinto da Mikey Madison, premiata come Miglior attrice protagonista. «Anora sta andando bene, a quanto apre agli americani piace vedere qualcuno che finalmente tiene testa a un russo potente», ha commentato il presentatore della serata, Conan O’Brien.

Agli altri contender è rimasto quindi poco altro: The Brutalist porta a casa l’Oscar per il Miglior attore protagonista, Emilia Pérez quello per la Miglior attrice non protagonista, Kieran Culkin vince la statuetta per il Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in A Real Pain. A parte quello di Baker, c’è un altro record di cui discutere: No Other Land, vincitore del premio per il Miglior documentario nonostante il film non abbia (ancora adesso) un distributore americano. C’è stata una minuscola distribuzione indipendente, finanziata e organizzata dai registi stessi, che ne ha fatto comunque il documentario che ha incassato di più al botteghino dei cinque candidati al premio quest’anno. Speriamo il premio cambi la situazione e speriamo che anche in Italia il film ora trovi più spazio e in più sale.

Tutti i vincitori degli Oscar li trovate qui sotto

Miglior film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nickel Boys

Io sono ancora qui

The Substance

Wicked

Miglior regia

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Coralie Fargeat (The Substance)

Brady Corbet (The Brutalist)

James Mangold (A Complete Unknown)

Miglior attore protagonista

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Sebastian Stan (A Different Man)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo (Wicked)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Fernanda Torres (Io sono ancora qui)

Karla Sofia Gascon (Emilia Pérez)

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Miglior attrice non protagonista

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Ariana Grande (Wicked)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Felicity Jones (The Brutalist)

Miglior sceneggiatura originale

Anora, Sean Baker

The Brutalist, Brady Corbet, Mona Fastvold

A Real Pain, Jesse Eisenberg

The Substance, Coralie Fargeat

September 5, Tim Fehlbaum, Moritz S. Binder

Miglior sceneggiatura non originale

A Complete Unknown, Jay Cocks, James Mangold

Conclave, Peter Straughan

Emilia Pérez, Jacques Audiard

Sing Sing, Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John Divine G Whitfield

Nickel Boys, RaMell Ross, Joslyn Barnes

Miglior film d’animazione

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior scenografia

The Brutalist, Judy Becker

Conclave, Suzie Davies, Roberta Federico

Dune: Part Two, Zsuzsanna Sipos, Shane Vieau, Patrice Vermette

Nosferatu, Craig Lathrop

Wicked, Nathan Crowley, Lee Sandales

Miglior fotografia

The Brutalist, Lol Crawley

Emilia Pérez, Paul Guilhaume

Maria, Edward Lachman

Nosferatu, Jarin Blaschke

Dune: Parte 2, Greig Frasier

Migliori costumi

A Complete Unknown, Arianne Phillips

Conclave, Lisy Christl

Gladiator II, Janty Yates

Nosferatu, Linda Muir

Wicked, Paul Tazewell

Miglior montaggio

Anora, Sean Baker

The Brutalist

Conclave, Nick Emerson

Emilia Pérez, Juliette Welfling

Wicked, Myron Kerstein

Miglior trucco

Emilia Pérez, Julia Floch Carbonel, Simon Livet

Nosferatu, Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David White

The Substance, Pierre-Olivier Persin

Wicked, Frances Hannon, Sarah Nuth, Laura Blount

A Different Man, Mike Marino

Miglior sonoro

A Complete Unknown

Dune: Parte due

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Migliori effetti speciali

Better Man

Dune: Parte due

Wicked

Alien Romulus

Kingdom of the Planet of the Apes

Miglior colonna sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Migliore canzone

“Never Too Late”, Elton John: Never Too Late

“El Mal”, Emilia Pérez

“Mi camino”, Emilia Pérez

“The Journey”, The Six Triple Eight

“Like a Bird”, Sing Sing

Miglior documentario

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Miglior film internazionale

Emilia Pérez, Francia

Flow, Lituania

Io sono ancora qui, Brasile

The Girl with the Needle, Danimarca

The Seed of the Sacred Fig, Germania

Miglior cortometraggio animato

In the Shadow of the Cypresses

Wander to Wonder

Yuck!

Magic Candies

Beautiful men

Miglior cortometraggio documentario

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra



Miglior cortometraggio

Anuja

I’m not a robot

The Last Ranger

A Lien

The Man Who Could Not Remain Silent