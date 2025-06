Dua Lipa e Callum Turner si sono innamorati grazie a Trust di Hernan Diaz

Il premio Pulitzer 2023 è stato l'argomento della prima chiacchierata della loro relazione, ha rivelato la pop star.

13 Giugno 2025

Galeotto fu il libro e chi lo ha premiato: il romanzo di Hernan Diaz Trust ha giocato un ruolo fondamentale nella nascita di una delle coppie più ammirate del jet set inglese. Lei è Dua Lipa, che oltre a essere una popstar è anche una lettrice vorace, sempre prodiga di consigli letterari per i fan e i giornalisti (tanto che il suo book club, Service95, adesso diventerà anche un vodcast). Lui è Callum Turner, attore britannico in ascesa, protagonista della serie Masters of the Air al fianco di Austin Butler. Anche lui sempre sul pezzo quando si parla di novità letterarie, almeno stando alla ricostruzione che Dua Lipa fa del loro colpo di fulmine a poche ore dall’annuncio del loro fidanzamento ufficiale.

A in un’intervista a British Vogue la pop star ha raccontato come i due si siano sfiorati per oltre un anno, prima di diventare una coppia. Dopo un primo incontro al celebre ristorante italiano The River Café a Londra (pare orchestrato dallo stesso fondatore del locale per farli conoscere) i due non si sono più rivisti per un anno, nonostante avessero partecipate a varie feste ed eventi mondani, avendo un giro di amicizie comune.

Un anno dopo Turner avvista la cantante in un locale di Los Angeles mentre chiacchiera con il poeta e cantautore Mustafa the Poet. Decide di avvicinarsi e provare a parlarle, lei si ricorda del «bono del River Café». Turner si avvicina, la saluta e, per rompere il ghiaccio e flirtare un po’, le chiede cosa stia leggendo. Lei spiega che ha cominciato il romanzo che ha appena vinto il Pulitzer. Viene fuori che entrambi hanno sul comodino Trust di Hernan Diaz, titolo molto amato dalla critica (e dalle star, evidentemente). Il resto, come si suol dire, è storia. Chissà come commenterebbe Diaz la notizia di aver fatto da Cupido.