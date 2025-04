È stato annunciato un nuovo romanzo di Thomas Pynchon

Si intitola Shadow Ticket e si può preordinare dal sito dell'editore americano Penguin Random House.

09 Aprile 2025

A dicembre del 2024, nel thread Reddit r/ThomasPynchon (un’isola felicissima per gli amanti dello scrittore americano), un utente ha pubblicato un post intitolato “Gut feeling Pynchon releases a book next year”. «C’entra il fatto che Trump ha vinto le elezioni. E poi che Paul Thomas Anderson sta probabilmente adattando Vineland (anche se con un altro titolo) e anche tutte queste voci che girano ormai da tempo sul fatto che sta per arrivare un suo nuovo romanzo, ecco, tutte queste cose mi fanno pensare che l’anno prossimo avremo un nuovo romanzo di Thomas Pynchon. Il tempismo mi sembra perfetto. Secondo voi sono troppo ottimista o è una cosa possibile, questa?». La risposta esatta alla domanda dell’utente Weawaitsilpynchonemp – che ha anche azzeccato la previsione sul prossimo film di PTA, libero adattamento di Vineland ribattezzato One Battle After the Another – è la seconda: la casa editrice americana Penguin Random House ha appena annunciato del nuovo romanzo di Pynchon, Shadow Ticket.