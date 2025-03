Pop

È stato ritrovato il pilot dei Griffin, che tutti pensavano fosse andato perduto 30 anni fa

La scoperta l'ha fatta un utente del sito Lost Media Community, che lo ha subito pubblicato su YouTube.

25 Marzo 2025

Nel gennaio 1999 andava in onda il pilot di una delle serie animate più amate di sempre, I Griffin. Il prototipo di quell’episodio, una versione “grezza” risalente al 1998, era stato parzialmente inserito nel cofanetto Dvd della prima stagione, ma la versione integrale si pensava fosse andata perduta per sempre. Dopo quasi trent’anni, però, GhostTheDeadGirl, un utente del sito Lost Media Wiki, ha ritrovato l’episodio in modo del tutto inaspettato. Nel 2022, infatti, Robert Paulson, uno degli animatori che avevano realizzato il pilot, lo aveva pubblicato sul suo portfolio online, in versione integrale.

La community dei Lost Media è una delle sottoculture più attive e ossessive di internet. Gli utenti scandagliano la rete alla ricerca di media perduti, di cui si pensa non esista più alcuna copia fisica né digitale. Spesso, però, non è così, come nel caso di questo episodio dei Griffin: per trovarlo è “bastato” scoprire il profilo LinkedIn di Paulson, dove l’animatore, tra le esperienze professionali, riportava il suo contributo alla realizzazione della puntata. Da lì, GhostTheDeadGirlè partita alla ricerca del portfolio di Paulson e alla fine ha trovato quello che stava cercando. Ora, l’episodio è disponibile per tutti su YouTube: in full version, come si precisa nel titolo del video.