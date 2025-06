A quanto pare Papa Leone XIV è imparentato con un sacco di celebrity

Lo ha rivelato un'inchiesta del New York Times: tra i cugini alla lontana ci sono Madonna, Angelina Jolie, Justin Bieber, Justin Trudeau e pure Hillary Clinton.

17 Giugno 2025

Nasci come pop star che scandalizza i cattolici usando l’immaginario cristiano in canzoni allusive come “Like a Prayer”, susciti controversie sin dentro San Pietro con performance tutte erotismo e croci, e decenni dopo scopri che il primo Papa statunitense è un tuo lontano parente. Non poteva che succedere a Madonna, che sull’utilizzo smaliziato dell’iconografia cattolica ha costruito un’intera carriera. All’indomani dell’elezione di Robert Francis Prevost al soglio pontificio, i genealogisti di tutto il mondo si sono scatenati nella ricostruzione dell’albero genealogico del vicario di Cristo in terra. In pochi giorni si è scoperto per esempio che è (anche) di discendenza afroamericana: i nonni della madre vivevano a New Orleans e sono descritti dalle fonti ufficiali come “mulatti”.

La parentela più sorprendente però l’ha scovata il New York Times, lanciatosi in una serissima indagine in merito. Ne è emerso che, sei generazioni fa, viveva in Quebec tale Louis Boucher de Grandpre, una sorta di superstar della genealogia, anello di congiunzione tra le “celebrity” più culturalmente e geograficamente distanti. È questo l’antenato comune tra la popstar e il pontefice, che ancor oggi ha molti cugini in Canada. Proprio attraverso questo avo Madonna e Leone XIV sarebbero imparentati, ovviamente molto alla lontana. Sempre grazie a Louis Boucher de Grandpre l’attuale pontefice può vantare legami anche con i politici Justin Trudeau e Hillary Clinton, l’attrice Angelina Jolie e il cantante Justin Bieber.